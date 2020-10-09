'Out of Scope': В Киеве покажут международный проект, посвященный правам женщин

15 октября в пространстве IZONE состоится открытие выставки "Out of Scope", которая посвящена теме гендера, правам и роли женщин в современном мире.

Здесь будут представлены работы именитых украинских и международных художников, среди которых Илья Чичкан, Валерия Трубина, Марина Скугарева, Маша Шубина, Алевтина Кахидзе, Александр Ройтбурд и другие. Посетители смогут увидеть монументальные живописные работы на тему гендера, видеоинсталляции, скульптуры, фотографии и графику, созданную на основе исследования British Council и тд.

Выставка пройдет в рамках проекта "Центр гендерной культуры как платформа для расширения прав и возможностей женщин и молодежи", который финансируется Европейским Союзом. Инициатором проекта стала галерея современного искусства Forsa Gallery, кураторами выступили арт-экспертка, галеристка Алиса Нанавова, художница Татьяна Малиновская и директорка ЦСИ "ЕрмиловЦентр" Наталия Иванова.

По словам организаторов, современный тренд на "сильную, стильную, самостоятельную" женщину возникает в попытках освободить феминность от оков Kinder, Küche, Kirche (Дети, Кухня, Церковь). Но в реальности он превращается в новые рамки относительно того, какой должна быть женщина. Out of Scope - это попытка выйти за эти пределы в мир бесконечных возможностей, своеобразное Эльдорадо, где ты можешь быть (или не быть) собой (или кем-то другим), превратиться в мужчину, жить, как домохозяйка с 50-х и тому подобное…

"Проект должен создать условия для глубокого погружения в контекст и поиска другой точки зрения. Мы размышляли над историей Рут Гинзбург, находили раритетные издания TIMES, посвященные теме гендера, изучали отчеты British Council и обрабатывали другие источники. Надеюсь, нам удалось внести свой вклад в раскрытие этой темы и указать новые пути и возможности", - говорит куратор проекта и основательница Forsa Gallery Алиса Нанавова.

В рамках проекта также пройдут лекции и дискуссионная панель с участием директорки фонда Елены Пинчук Ольги Рудневой, главной редакторки buro24 / 7 Татьяны Соловей и авторки книги "Почему в украинском искусстве есть большие художницы" Катерины Яковенко.

Официальное открытие вернисажа состоится 15 октября в 18:30 в помещении IZONE по адресу ул. Набережно-Луговая 8.

Выставка продлится до 30 октября.

Старт: 15 октября в 18:30

Время работы : вт-вс с 11.00 до 20:00

Адрес: ул. Набережно-Луговая 8.

Вход: бесплатно