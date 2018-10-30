Оригинальный немецкий коллектив GREGORIAN выступит в Киеве в декабре

GREGORIAN - оригинальный немецкий коллектив, покоривший мир волшебными мелодиями и небесными голосами, впервые выступит в Украине в рамках Holy Chants Tour 2018 в поддержку одноименного альбома на сцене дворца "Украина" 4 декабря 2018 года.

На концерте Gregorian зрители смогут отправиться в грандиозное музыкальное путешествие в прошлое, окунутся в атмосферу средневековья и услышать живое исполнение современных популярных мелодий в григорианском стиле.

Окруженная мистическим ореолом группа Gregorian уже давно стала самостоятельным музыкальным жанром с многомиллионной армией поклонников. Почти два десятилетия Gregorian представляют собой своеобразный музыкальный мост во времени, соединивший средневековые григорианские хоралы и современные поп- и рок-композиции.

Стройное единение мужских голосов, певцов из британских кафедральных соборов, сопровождаемое ансамблем и ангельским голосом певицы Амелии Брайтман (сестры Сары Брайтман), в сочетании с удивительными визуальными спецэффектами, превращают каждое театрализованное шоу в незабываемое зрелище.

Слаженное мужское хоровое пение Gregorian поражает спектром звучания: от мягкого, бархатного до сурового, сокрушающего своей мощью вокала. Голоса певчих сливаются в одно целое, создавая неповторимую и такую узнаваемую сегодня гармонию. Этого эффекта создатель коллектива, композитор и звукорежиссер Фрэнк Петерсон впервые добился, когда работал над первым альбомом музыкального проекта Enigma. Идея создать единственную в своем роде группу Gregorian пришла к нему совершенно случайно. Однажды Фрэнк посетил Королевский монастырь в Испании. Как каждый европейский турист он передвигался по миру с плеером, не снимая наушников с головы. Несмотря на то, что в наушниках гремела рок-музыка, опытный музыкант и композитор расслышал, как в соседнем зале монастырский хор исполнял григорианские песнопения. Удивительное сочетание рока и хора показалось ему интересным. Так Фрэнк Петерсон, продюсировавший, Принцессу, Сару Брайтман, Офру Хазу и многих других известных исполнителей, открыл новый жанр – в 1999 году, с альбома Gregorian "Masters of Chant" началась история триумфального успеха блестящей идеи, которая по сей день остается мировой сенсацией. Благодаря своему уникальному неповторимому звучанию Gregorian достигли невероятного успеха и приобрели армию поклонников по всему миру.

В репертуаре Gregorian есть как мировые поп-хиты от Селин Дион, Мадонны и Милен Фармер, так и классические рок-композиции The Beatles, U2, Led Zeppelin, AC/DC, Queen, Aphrodite's Child, Deep Purple, Metallica, Rammstein и других. Артисты исполняют свои уникальные хоральные интерпретации саундтреков к таким культовым и оскароносным фильмам, как "Крестный отец" и "Огненные колесницы", "Филадельфия" и "Титаник", "Гладиатор" и "Властелин колец 3: Возвращение Короля". Записывает группа рождественские песни и собственные композиции.

Концерты Gregorian – это всегда мощное инструментальное сопровождение, наполненное световыми, лазерными и пиротехническими спецэффектами, а на сцене царит невероятная атмосфера средневековой мистики. За годы существования коллектива, по всему миру было продано более 10 миллионов альбомов, в 18 странах они стали "золотыми" и "платиновыми". Шоу самого успешного немецкого коллектива посетили более двух с половиной миллионов человек.

Знаменитый коллектив готовит для украинских зрителей невероятно масштабное шоу. Вокалисты в сутанах в сопровождении музыкантов, а также роскошные перформансы Амелии Брайтман создадут во дворце "Украина” 4 декабря потрясающую атмосферу невероятного, мистического и запоминающегося шоу.