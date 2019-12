Новогодняя сказка: в Киеве покажут настоящее шоу Disney

Герои диснеевских историй уже давно стали классикой мультипликации, а попасть в Диснейленд мечта многих. Но если раньше это можно было сделать только за рубежом, то в этом году оригинальное шоу Disney впервые приедет и в Киев.

С 3 по 6 января в киевском Дворце спорта Disney on Ice презентует свое новое шоу Frozen ("Холодное сердце").

Увидеть всех героев Disney можно будет во время театральной постановки Disney on Ice — "Холодное сердце". Всего Киев ждет 11 фигурных шоу, во время каждого из которых на лед выйдут знаменитые герои мультфильмов Disney: "Истории игрушек", "В поисках Немо", "Король лев", Микки и Минни Маусы, сказочные принцессы и другие.

Главные роли, конечно же, достанутся героям популярного мультфильма "Холодное сердце" Анне и Эльзе – принцессам, вокруг которых и происходят удивительные события королевства Эренделл. Компанию им составят снеговик Олаф, олень Свэн и другие персонажи оскароносной сказки.

Поставить сказочных героев Disney на лед в 1981 году предложил Кеннет Фельд. Первое шоу такого формата увидели жители Америке, а уже к середине 80-х, театрализованные постановки на льду стали ежегодно собирать до 25 миллионов зрителей в разных частях планеты. Шоу имело такой оглушительный успех, что уже очень скоро по миру одновременно гастролировало шесть оригинальных трупп Disney. Благодаря этому на данный момент Disney on Ice уже успели увидеть зрители более, чем в 75 странах на шести континентах. Теперь на очереди Украина!

Почти все артисты Disney on Ice – профессиональные фигуристы, которые в разное время становились победителями профессиональных соревнований и идеально владеют техникой катания на льду. Имеет спортивные награды и главный хореограф шоу Синди Стюарт – в прошлом тренер Олимпийских чемпионов и четырехкратный номинант на премию "Хореограф года". Поэтому неудивительно, что и Эльза, и Микки Маус и Дональд Дак выполняют во время спектакля достаточно сложные повороты, прыжки и поддержку. Всего в шоу задействовано не менее 50 мастеров фигурного катания, а специальные эффекты для их номеров создают лучшие из лучших в области света и пиротехники.

Как и все диснеевские сказки, шоу Disney on Ice "Холодное сердце" – музыкальное. В нем звучат не менее 30 полюбившихся песен, включая главный хит в исполнении принцессы Эльзы "Let It Go" ("Отпусти и забудь"). Песня была переведена на 24 языка, достигла 5 места в американском чарте Billboard Hot 100, завоевав премии "Оскар" и "Грэмми".

Ведущими шоу станут Микки Маус и Минни Маусы, которые во время спектакля проведут зрителей в увлекательное путешествие по ледяным горам в компании Анны, Кристоффа, Свэна и Олафа. А осуществлять эти волшебные перемещения им поможет высокотехнологичная система смены декораций, которую специально для шоу разработал декоратор таких известных на весь мир премий, как "Грэмми" и "Тони".

"Холодное сердце" от Disney on Ice – уже во многих странах признано одним из лучших в мире театрализованных шоу на льду. Все потому, что действие захватывает с первых минут. Во время шоу герои будут парить над сценой, удивлять публику сногсшибательными трюками и лирическими танцами, а с каждым новым номером еще более восхищать и детей и взрослых, увлекая тех в волшебный мир сказок Disney.

3-6 января, Дворец спорта

DisneyonIce презентует "Холодное сердце"

Билеты: 499-1299 грн

