Новогодняя ночь в "Парке Киевская Русь"

Приезжайте на грандиозное празднование Новогодней ночи в Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь! В ночь с 31 декабря 2018 г. с 20:00 на 1 января 2019 г. вас ждет яркая праздничная развлекательная программа, шоу двойников, интерактивный спектакль "Новогодняя сказка" для взрослых и детей, вкусные горячие блюда, напитки и настойки, бесплатное катание на лошадях, подарки и угощения для абсолютно каждого и фейерверк. Такого празднования в Вашей жизни еще не было!

Особенностью празднования в Древнем Киеве станет новогодний маскарад. Здесь вы встретите исторических персонажей, героев сказок и былин и даже кинофильмов. А проходить празднование будет на уникальной локации – амфитеатре. Древний город засияет разноцветными огнями благодаря праздничной иллюминации, а факелы и кострища по территории согреют и дополнят атмосферу своим колоритом.

Главный символ 2019 года также будет присутствовать на празднике. Локация с живыми свинками будет открыта для фото. А тот, кто в новогоднюю ночь погладит эти существа, уж точно проведет год чудесно и успешно!

С 19:00 до 21:00 можно будет бесплатно прокатиться на лошади, до 23:00 – в княжеском экипаже. С 20:00 до 23:30 гостей ожидает интерактивный авторский спектакль с участием конно-трюкового театра, выход княжеской дружины и зажигательные игры и конкурсы, юмор и веселье. На территории можно будет заказать горячие блюда и напитки, а также угоститься средневековой настойкой от князя.

В полночь Князь Киевский поздравит гостей самыми искренними и теплыми поздравлениями с Новым 2019 годом, устроит яркий фейерверк над Древним Киевом и под звон бокалов пригласит на шоу двойников. Веселое настроение и возможность от души потанцевать подарят песни известных исполнителей мира.

Безудержное веселье на протяжении всей праздничной программы гарантируют веселые конкурсы, интересные средневековые игры, замечательные песни, дружеские хороводы вокруг елки, зажигательные танцевальные флешмобы. В Древнем Киеве вы сможете найти себе новых друзей, отпраздновать по-особенному дружески и незабываемо.

Согреться можно будет в Главной Резиденции Нового Года, возле костров, горячими блюдами и глинтвейном, зажигательными танцами, в теплой Княжеской корчме при предварительном бронировании. Можно запланировать веселье даже не на один день! Ведь в Древнем Киеве есть возможность остаться на ночь с комфортом в гостевом доме "4 комнаты".

Начало программы 31 декабря в 20:00. Окончание около 3:00.

Стоимость билета в Древний Киев 31 декабря 2018 г. для взрослых - 395 грн., для пенсионеров, студентов - 250 грн., для школьников - 150 грн., дошкольникам - бесплатно.

Древний Киев в "Парке Киевская Русь" расположен в с.Копачов, Обуховский район, Киевская область.

Из Киева курсируют маршрутки от станции метро "Выдубичи".

Детали на сайте parkkyivrus.com