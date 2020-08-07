Новое открытие Британии: музыкант Стивен Ридли впервые выступит в Украине

14 октября 2020 года в Киеве даст концерт молодой британский музыкант Стивен Ридли – автор музыки и текстов, виртуозный пианист и чувственный вокалист, который быстро набирает популярность в онлайне, получает положительные отзывы музыкальных критиков и собирает залы по всему миру.

Концерт состоится в киевском Международном центре культуры и искусств, сообщила изданию OBOZREVATEL пресс-служба артиста.

Также Ридли планирует дать концерт во Львовской опере 12 октября.

Стивен Ридли Пресс-служба

“Многие артисты отказываются от мечты о большой сцене и возвращаются к обычной жизни, часто теряя многолетнюю практику, но выбирая стабильность. Стивен Ридли сделал наоборот: отказался от многообещающей карьеры в инвестиционном банкинге, чтобы реализовать свою мечту стать успешным артистом. Я видел выступления Стивена несколько раз, и меня восхищает, как он чувствует песни", – делился ранее мнением о творчестве Ридли журналистLondon Lifestyle Magazine Дэнни Уильямс.

Афиша концерта во Львове Пресс-служба

Афиша концерта в Киеве Пресс-служба

Несколько фактов о Стивене Ридли:

имеет безупречную внешность и британские манеры;

напрямую общается с фанатами в социальных сетях;

часто играет уличные концерты;

на концертах исполняет как собственные песни, так и кавер-версии мировых хитов, которые в его исполнении получают новое прочтение;

осенью планирует представить дебютный альбом.

Важно: во время концерта организатор события гарантирует соблюсти все официальные правила и нормы безопасности, предусмотренные для проведении концертов в Украине этой осенью. Билеты можно приобрести по ссылкам:

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