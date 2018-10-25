NIKITA LOMAKIN откроет киевский концерт всемирно известного певца

Певец NIKITA LOMAKIN готовится к выступлению на столичной сцене вместе с DAN BALAN! 1 ноября в киевском Дворце Спорта молодой и амбициозный исполнитель станет специальным гостем на большом сольном концерте DAN BALAN “VENTIGO”.

- Мы с NIKITA LOMAKIN уже сотрудничали во время моего всеукраинского тура, — комментирует DAN BALAN. — Тогда он показал себя очень уверенно на сцене и впечатлил высоким уровнем своего творчества! Я уверен, что у этого молодого артиста — большое будущее и он вполне заслуженно может стать прорывом этого года!

— Я отношусь к DAN BALAN с огромным уважением, потому что он создал безусловные хиты, известные на весь мир! — делится NIKITA LOMAKIN. — И главное: он не привязан к определённой локации, он настоящий артист-космополит, к этому надо стремиться! Этот певец каждым своим движением способен приковать к себе внимание публики. Я знаю, что для DAN BALAN чрезвычайно важен этот сольный концерт во Дворце спорта, и мне приятно стать его частью! Сделаю всё, чтобы это выступление стало грандиозным событием!

Следующий месяц будет знаковым для молодого певца: в ноябре NIKITA LOMAKIN порадует своих поклонников выходом мини-альбома, подробностями относительно которого артист пообещал делиться на своих страницах в социальных сетях.

— А не менее волнительным для меня является то, что спустя месяц после выступления вместе с DAN BALAN, 1 декабря, я снова выйду на сцену Дворца спорта, только уже с собственным номером на церемонии награждения музыкальной премии “M1 Music Awards. 4 Seasons”! — говорит NIKITA LOMAKIN. — Это было моей мечтой и целью, к которой я упорно шёл! Обещаю: моё появление на “M1 Music Awards” будет очень ярким!