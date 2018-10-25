МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Афиша

NIKITA LOMAKIN откроет киевский концерт всемирно известного певца

384Читать материал на украинском

Певец NIKITA LOMAKIN готовится к выступлению на столичной сцене вместе с DAN BALAN! 1 ноября в киевском Дворце Спорта молодой и амбициозный исполнитель станет специальным гостем на большом сольном концерте DAN BALAN “VENTIGO”.

- Мы с NIKITA LOMAKIN уже сотрудничали во время моего всеукраинского тура, — комментирует DAN BALAN. — Тогда он показал себя очень уверенно на сцене и впечатлил высоким уровнем своего творчества! Я уверен, что у этого молодого артиста — большое будущее и он вполне заслуженно может стать прорывом этого года!

NIKITA LOMAKIN откроет киевский концерт всемирно известного певца
NIKITA LOMAKIN откроет киевский концерт всемирно известного певца
NIKITA LOMAKIN откроет киевский концерт всемирно известного певца

— Я отношусь к DAN BALAN с огромным уважением, потому что он создал безусловные хиты, известные на весь мир! — делится NIKITA LOMAKIN. — И главное: он не привязан к определённой локации, он настоящий артист-космополит, к этому надо стремиться! Этот певец каждым своим движением способен приковать к себе внимание публики. Я знаю, что для DAN BALAN чрезвычайно важен этот сольный концерт во Дворце спорта, и мне приятно стать его частью! Сделаю всё, чтобы это выступление стало грандиозным событием!

Новости
NIKITA LOMAKIN прокачал “Чорноморські Ігри” и представил новый трек

Следующий месяц будет знаковым для молодого певца: в ноябре NIKITA LOMAKIN порадует своих поклонников выходом мини-альбома, подробностями относительно которого артист пообещал делиться на своих страницах в социальных сетях.

— А не менее волнительным для меня является то, что спустя месяц после выступления вместе с DAN BALAN, 1 декабря, я снова выйду на сцену Дворца спорта, только уже с собственным номером на церемонии награждения музыкальной премии “M1 Music Awards. 4 Seasons”! — говорит NIKITA LOMAKIN. — Это было моей мечтой и целью, к которой я упорно шёл! Обещаю: моё появление на “M1 Music Awards” будет очень ярким!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги