Nemiroff приглашает на Digestive Fest 2.0!

Новый сезон – "Медовая Зима" – посвящен легендарной медовой с перцем Nemiroff De Luxe Honey Pepper. С 18 декабря по 7 января включительно посетители заведений-партнеров фестиваля в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Днепре и в Карпатах получат диджестив как комплимент – легендарную авторскую Nemiroff De Luxe Honey Pepper – в наборе к каждому заказу.

Первый сезон фестиваля диджестивов, в котором приняло участие более 5 тысяч гостей, показал большой интерес к этой культуре. Поэтому бренд решил не останавливаться, и на этот раз фестиваль выходит на национальный масштаб – в нем участвуют заведения Киева, Львова, Одессы, Харькова, Днепра и Карпат.

Напомним, что Nemiroff продолжает развивать культуру европейских курортов в Украине. Диджестив – это напиток, который подают после еды или к десерту. Он должен быть крепким, с ярким насыщенным вкусом и смелым ароматом, как у Nemiroff De Luxe Honey Pepper. Считается, что он очищает вкусовые рецепторы и улучшает процесс пищеварения.

Авторская Nemiroff De Luxe Honey Pepper имеет богатый вкус благодаря наследию оригинальных рецептов XVIII века, однако усовершенствованных и дополненных – в ее составе 27 трав и специй и втрое больше меда, чем в традиционной "Украинской медовой с перцем". В процессе производства напиток проходит 11 уровней фильтрации, включая обработку серебром и платиной.

Усилия бренда не остались без внимания мировых экспертов: Nemiroff De Luxe Honey & Pepper отмечена международными наградами за вкус на нескольких конкурсах в Лондоне, Берлине и Сан-Франциско.

Неповторимость продукта подтверждает звание Vodka of the Year ("Водка года"), полученное на конкурсе London Spirits Competition.

Детали можно узнать у официантов заведений:

Киев

1. За двумя зайцами - Андреевский спуск, 34

2. Каркас - ул. Малая Житомирская, 20Б

3. PM HALL - ул. Парковая дорога, 16А

4. Докер - ул. Богатырская, 25; ул. Набережно-Крещатицкая 13/5

5. GRILL DO BRASIL - бульвар Леси Украинский, 24

Одесса

1. Pizza & Grill - проспект Добровольского, 96А; ул. Генуэзская, 3; ул. Академика Вильямса, 66А

2. Slow Piggy - ул. Генуэзская, 3Б; ул. Гаванная, 12/1

3. A Milano – Французcкий б-р, 22

4. Solo - ул. Академическая, 11А

5. Viet Corner - ул. Генуэзская, 3Б

6. Satterraneo - ул. Бунина, 40

Львов

1. Галерея Рыцарей - проспект Свободы, 16-18

2. Гопак - ул. Научная, 2Б

3. Маэстро - проспект Вячеслава Чорновила, 22

4. Уксус - площадь Рынок, 25

5. Королевская пивоварня - ул. Древнееврейский, 9

6. STORY - ул. Академика Андрея Сахарова, 41

Харьков

1. Слобода – ул. 23-го Августа, 34А

2. Чемодан – Кузнецкий вьезд, 27

3. АРМЕНиЯ – ул. 23-го Августа, 31

4. Zori Meat Gastropub – Садовый проезд, 2/16

5. Харитоновъ.Grill-Beer-Show – ул. Сумская, 5

Днепр

1. Мамой клянусь - ул. Владимира Вернадского, 27

2. Плов хочу! - проспект Слобожанский, 128А

3. Reporter Restaurant & Coffee - ул. Баррикадная, 2

4. GATSBY - ул. Ивана Акинфиева, 30А

5. Бартоломео - ул. Набережная Победы, 9Б

6. Гуляй Поле - гостинично-ресторанный комплекс, Днепропетровская обл., Новомосковский район.

Карпаты

1. Белый Дворик – ул. Суховоля, 14-16, Трускавец

2. Ё-моё – ул. Городище, 8, Трускавец

3. Джамбо – ул. Степана Бандера, 15, Сходница, Львовская область

4. Хижина Сходницкая – ул. Браславская, 81, Сходница, Львовская область

5. Пансионат Славский – ул. Устияновича, 35, Славское, Львовская область

6. Максим – ул. Шептицкого, 6, Славское, Львовская область

7. Звенив – Орявчик, Львовская область

8. Вежа Ведмежа – ул. Повстанцев, 1, Волосянка, Львовская область

9. TAOR Karpaty Resort & Spa – Ивана Франко, 43, Корытище, Львовская область