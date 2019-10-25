Национальная оперетта Украины: Разговор о трех "Ч"

Время, честность и мужская дружба - как под микроскопом - препарируются в новой репертуарной спектакле Национальной оперетты Украины ...

"Разговор, которого не было" – так называется спектакль, поставленный по пьесе современного драматурга Родиона Белецкого. К жанру оперетты постановка не имеет никакого отношения – это "обычная" драматическое представление с элементами комедии, сплошь соткана из диалогов двух персонажей, минимумом театрального реквизита, оригинальным визуально-звуковым оформлением и почти без переодевания актеров. Больничную койку - как главный элемент декораций - добавляет ощущение, будто ты случайно стал свидетелем психиатрического сеанса.

По содержанию диалоги героев действительно очень напоминают то, о чем обычно говорят пациенты со своим психоаналитиком. Только врачом-психологом здесь выступает не дипломированный специалист, а ... призрак твоего давно умершего друга. Замечу, что историй, в основе которых лежит воображаемая беседа живого героя с умершим, хватает и в кино, и в литературе. Однако атмосфера небольшого театрального площадке (а Сцена "77", на которой идет "Разговор ...", является именно такой), для подобных сюжетов подходит как нельзя лучше.

Собственно, слушая эту интимную беседу, зритель вряд ли услышит какие-то новые для себя жизненные истины. Нет, в спектакле речь идет о общеизвестное – верность, честность, любовь, дружбу. О любви вроде больше, чем обо всем остальном, но на самом деле главная тема пьесы – это мужская дружба в самый классический (и естественном!) Смысле этого словосочетания. В финале оптимистично звучит фраза: "Время еще есть!". Так говорит умерший Игорь живом Саше. Кстати, в программе имя я живого персонажа не указано, он - просто Герой. И в этом намек зрителю: "Герой – это ты. Слушай его историю и не повторяй его ошибок". Финальная фраза на самом деле напоминает о том, что времени каждому из нас отведено гораздо меньше, чем кажется. За будничными делами можно просто не успеть вовремя протянуть руку помощи человеку. И только тогда, когда "уже поздно", понимаешь наконец, насколько этот человек был дорогой для тебя ...

Постановку осуществил молодой режиссер Игорь Николаев, ранее достаточно плодотворно работал в Ровенской муздраме. Персонажей пьесы воплощает актерский тандем в составе Валентина Котенко (Герой) и Максима Булгакова (Игорь). И хотя даже после четырех показов спектакля чувствуется, что драматический потенциал персонажей раскрыты далеко не полностью, с исполнительным составом режиссер точно не ошибся в обоих актеров есть самое главное – мужская харизма. Заметим, со временем планируется введение в спектакль еще одного актерского дуэта, где Героя играть сам режиссер.

Напомним, что ближайший показ спектакля состоится уже в это воскресенье - 27 октября.

Светлана Наконечная

Где: Национальная оперетта Украины.

Начало в 19:00

Билеты здесь :

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