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25 октября • обновлено в 15:27
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Национальная оперетта Украины: Разговор о трех "Ч"

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Время, честность и мужская дружба - как под микроскопом - препарируются в новой репертуарной спектакле Национальной оперетты Украины ...

Национальная оперетта Украины: Разговор о трех "Ч"

"Разговор, которого не было" – так называется спектакль, поставленный по пьесе современного драматурга Родиона Белецкого. К жанру оперетты постановка не имеет никакого отношения – это "обычная" драматическое представление с элементами комедии, сплошь соткана из диалогов двух персонажей, минимумом театрального реквизита, оригинальным визуально-звуковым оформлением и почти без переодевания актеров. Больничную койку - как главный элемент декораций - добавляет ощущение, будто ты случайно стал свидетелем психиатрического сеанса.

Национальная оперетта Украины: Разговор о трех "Ч"

По содержанию диалоги героев действительно очень напоминают то, о чем обычно говорят пациенты со своим психоаналитиком. Только врачом-психологом здесь выступает не дипломированный специалист, а ... призрак твоего давно умершего друга. Замечу, что историй, в основе которых лежит воображаемая беседа живого героя с умершим, хватает и в кино, и в литературе. Однако атмосфера небольшого театрального площадке (а Сцена "77", на которой идет "Разговор ...", является именно такой), для подобных сюжетов подходит как нельзя лучше.

Национальная оперетта Украины: Разговор о трех "Ч"

Собственно, слушая эту интимную беседу, зритель вряд ли услышит какие-то новые для себя жизненные истины. Нет, в спектакле речь идет о общеизвестное – верность, честность, любовь, дружбу. О любви вроде больше, чем обо всем остальном, но на самом деле главная тема пьесы – это мужская дружба в самый классический (и естественном!) Смысле этого словосочетания. В финале оптимистично звучит фраза: "Время еще есть!". Так говорит умерший Игорь живом Саше. Кстати, в программе имя я живого персонажа не указано, он - просто Герой. И в этом намек зрителю: "Герой – это ты. Слушай его историю и не повторяй его ошибок". Финальная фраза на самом деле напоминает о том, что времени каждому из нас отведено гораздо меньше, чем кажется. За будничными делами можно просто не успеть вовремя протянуть руку помощи человеку. И только тогда, когда "уже поздно", понимаешь наконец, насколько этот человек был дорогой для тебя ...

Национальная оперетта Украины: Разговор о трех "Ч"

Постановку осуществил молодой режиссер Игорь Николаев, ранее достаточно плодотворно работал в Ровенской муздраме. Персонажей пьесы воплощает актерский тандем в составе Валентина Котенко (Герой) и Максима Булгакова (Игорь). И хотя даже после четырех показов спектакля чувствуется, что драматический потенциал персонажей раскрыты далеко не полностью, с исполнительным составом режиссер точно не ошибся в обоих актеров есть самое главное – мужская харизма. Заметим, со временем планируется введение в спектакль еще одного актерского дуэта, где Героя играть сам режиссер.

Напомним, что ближайший показ спектакля состоится уже в это воскресенье - 27 октября.

Национальная оперетта Украины: Разговор о трех "Ч"

Светлана Наконечная

Где: Национальная оперетта Украины.

Начало в 19:00

Билеты здесь :

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