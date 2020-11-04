Национальная оперетта Украины приглашает в ноябре на премьеру

Приглашаем журналистов и критиков 12 ноября в 18:00 в Киевский национальный академический театр оперетты (Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3), где состоится пресс-подход по случаю презентации комедии "Премьера. Бродвейская история"!

Комедия "Премьера. Бродвейская история" - это постановка по пьесе Джона Кромвелла "Премьера". В центре сюжета - реальная история жизни известной "звезды" Бродвея 30-40-х годов прошлого века - Лоретты Тейлор. Актриса была любимицей ведущего американского драматурга Тенесси Уильямса, она сыграла во всех его ранних пьесах, особенно покорив драматурга в роли Аманды в "стеклянном зверинце".

В произведении Джона Кромвелла героиню зовут Фанни Эллис. Ее судьба очень похожа на судьбы многих американских "звезд". В зените славы она начала чрезмерно употреблять алкоголь и погубила свою карьеру. Личная жизнь добавила "шрамов на душе". Единственная поддержка - Хекке - служанка, костюмер и многолетняя подруга Фанни. После почти десятилетней паузы, всеми забытую актрису ради сенсации пригласили в один из театров офф-Бродвея сыграть одну из ее самых успешных ролей молодости - Ирину Аркадину в спектакле "Чайка".

Возвращение Фанни Эллис на сцену после большого перерыва широко освещалось в прессе. Впрочем американские продюсеры считали, что для настоящей сенсации необходим скандал, а для этого хороши все средства: сплетни, шантаж ... За пол часа до премьеры "Чайки" в гримерке актрисы появляется бутылка бренди от "страстного поклонника". Поддастся Фанни искушению, чтобы погасить волнения перед выходом на сцену? Или же она самостоятельно поборет страх и сделает все возможное, чтобы вернуться достойно на сцену как Женщина-актриса после безумного падения? Об этом - узнаем в спектакле.

Спикеры:

Александр Белозуб - режиссер, художник-постановщик, з. д. и. Украины

Вадим ПРОКОПЕНКО - пластическое решение, з. а. Украины

Богдан СТРУТИНСКИЙ - генеральный директор-художественный руководитель Национальной оперетты Украины, н. а. Украины

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