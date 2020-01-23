На Певческом поле отметят Китайский Новый год

24 января на территории столичного Певческого поля состоится торжественное празднование Китайского Нового года, в рамках Новогоднего фестиваля гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной".

Гостям обещают грандиозное световое шоу и фаер батлы между командами из разных уголков страны. Изюминкой празднования будет огненный орган-единственный в Украине и уникальный в мире!

Также посетителей ждут 30 гигантских инсталляций, которые создадут волшебную атмосферу праздника: терракотовая армия и великая китайская стена, подводный мир, персонажи древних китайских сказок, китайский зоопарк, фламинго, панды, гигантские цветы, аллея влюбленных и многое другое.

Фестиваль, приуроченный к празднованию Китайского Нового года продлится до 23 февраля. В программе мероприятия: захватывающее шоу китайских артистов циркового жанра; развлекательные зоны для взрослых и детей; фуд-зона с китайским рестораном и чайная церемония; праздничная ярмарка сувениров; тематические мастер-классы.

По словам организаторов, каждый посетитель фестиваля сможет прикоснуться к традициям и культуре Китая, а также найти здесь развлечения на свой вкус.

Где: Певческое поле (Лаврская, 33)

Когда: с 16.00- 22.00

Билеты можно приобрести в кассах или на официальном сайте фестиваля.

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