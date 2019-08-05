На Певческом поле откроется выставка цветов ко Дню Независимости Украины

16 августа на территории Печерского ландшафтного парка "Певческое поле" стартует традиционная выставка цветов ко Дню Независимости. В этом году она посвящена топ-спортсменам, которые прославили Украину на весь мир.

Главными героями цветочных композиций станут выдающиеся украинские спортсмены, среди которых: братья Кличко, чемпионка мира по фехтованию Ольга Харлан, Яна Клочкова, Лилия Подкопаева, Андрей Шевченко, Сергей Бубка, Валерий Лобановский, фигуристка Оксана Баюл и многие другие.

"Всего будет представлено более 180 тыс. цветов различных видов: колеусы, хлорофитум, бегония, альтернатера, сеткреазия, хвойные кустарники и другие. Для оформления инсталляций наши дизайнеры использовали также многие элементы разнообразного спортивного инвентаря ", - рассказывает и.о генерального директора КО "Киевзеленстрой" Алексей Король.

"Печерский ландшафтный парк превратится в настоящий парк звезд украинского спорта. Наша главная цель, чтобы гости "Певческого поля" смогли насладиться цветочными композициями, вспомнить выдающихся спортсменов, которые являются гордостью нации, сделать яркие фото и просто хорошо отдохнуть", - поделился идеей Денис Погорелко, руководитель компании-оператора Печерского ландшафтного парка Grand Event.

Выставка продлится до 15 сентября. Каждые выходные организаторы обещают интересную развлекательную программу и мастер-классы по различным видам спорта, принять участие в которых смогут все желающие.

Когда: с 16 августа по 15 сентября.

Где: Печерский ландшафтный парк "Певческое поле" (ул. Лаврская, 33)

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