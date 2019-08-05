Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Афиша

На Певческом поле откроется выставка цветов ко Дню Независимости Украины

212 Читать материал на украинском

16 августа на территории Печерского ландшафтного парка "Певческое поле" стартует традиционная выставка цветов ко Дню Независимости. В этом году она посвящена топ-спортсменам, которые прославили Украину на весь мир.

На Певческом поле откроется выставка цветов ко Дню Независимости Украины

Главными героями цветочных композиций станут выдающиеся украинские спортсмены, среди которых: братья Кличко, чемпионка мира по фехтованию Ольга Харлан, Яна Клочкова, Лилия Подкопаева, Андрей Шевченко, Сергей Бубка, Валерий Лобановский, фигуристка Оксана Баюл и многие другие.

"Всего будет представлено более 180 тыс. цветов различных видов: колеусы, хлорофитум, бегония, альтернатера, сеткреазия, хвойные кустарники и другие. Для оформления инсталляций наши дизайнеры использовали также многие элементы разнообразного спортивного инвентаря ", - рассказывает и.о генерального директора КО "Киевзеленстрой" Алексей Король.

"Печерский ландшафтный парк превратится в настоящий парк звезд украинского спорта. Наша главная цель, чтобы гости "Певческого поля" смогли насладиться цветочными композициями, вспомнить выдающихся спортсменов, которые являются гордостью нации, сделать яркие фото и просто хорошо отдохнуть", - поделился идеей Денис Погорелко, руководитель компании-оператора Печерского ландшафтного парка Grand Event.

Выставка продлится до 15 сентября. Каждые выходные организаторы обещают интересную развлекательную программу и мастер-классы по различным видам спорта, принять участие в которых смогут все желающие.

Когда: с 16 августа по 15 сентября.

Где: Печерский ландшафтный парк "Певческое поле" (ул. Лаврская, 33)

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel