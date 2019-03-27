На Киевщине пройдет конное шоу

30 и 31 марта в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") пройдет шоу-программа, посвященная лошадям. Гостей ждет живое общение с породистыми лошадьми и конно-трюковые выступления. А также незабываемое путешествие в эпоху средневековья, древнеславянские забавы, игры, хороводы, мастер-классы, вкуснейшие блюда с костра и много интересного из жизни наших предков.

Древний Киев приглашает провести выходные 30 и 31 марта весело и познавательно, окунувшись в атмосферу Киевской Руси. Ведь в "Парке Киевская Русь" на основе современных исторических и археологических данных воссоздается Киев V-ХIII веков в его натуральных размерах, с полной исторической достоверностью. Также здесь возрождаются дух и величественная атмосфера тех времен.

Гости Княжества проведут выходные в настоящем, живом средневековом городе, в окружении уникальной деревянной архитектуры. Здесь можно примерить шлем и кольчугу, сесть в седло боевого коня, выстрелить из лука, услышать скрип тележных колес, уловить запахи гончарной глины и деревянных построек.

Гости Древнего Киева увидят монументальное оборонительное сооружение "Заборола", княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, усадьбы киевлян Х-ХII веков, единственное в Украине действующее осадное орудие – требушет, а также уникальную воссозданную действующую деревянную церковь Х века.

Узнать больше о жизни наших предков можно, посетив музеи исторического костюма, деревянного зодчества, средневековой музыки и осмотрев экспозиции осадной техники, кораблестроения и средневековых пыток.

Кроме непревзойденной архитектуры и средневекового колорита гостей Древнего Киева ждет множество собственных исторических открытий!

Древний Киев богат на чудеса. Одно из них – это "живая коллекция" лошадей редких исторических пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Уникальность ее в том, что только в Древнем Киеве можно увидеть легендарные породы, которым более тысячи лет. Представители некоторых пород завезены в Украину в единственном экземпляре. Эта "живая коллекция" продолжает пополняться.

В эти выходные, 30 и 31 марта, в Княжестве пройдет шоу-программа "Мир лошадей", которая познакомит гостей Древнего Киева с этими прекрасными животными. Посетители узнают много нового и интересного о происхождении пород, их особенностях. А также о том, какую роль в истории человечества сыграли представители этих пород и о том, какие выдающиеся исторические личности считали их своими боевыми друзьями. К лошадям можно будет подойти, погладить, сфотографироваться с ними и проехать на них верхом или в экипаже.

Все кони прошли курс дрессировки, чтобы с успехом принимать участие в конных шоу не только в Украине, но и за рубежом. И в эти дни лошади покажут гостям Княжества свои умения, конечно, в тандеме с опытными наездниками, актерами-каскадерами. Никого не оставят равнодушными зрелищные выступления конно-трюкового театра Древнего Киева!

Жители Княжества подготовили еще много интересных и познавательных сюрпризов для посетителей. Веселья добавит комедийная постановка "Малый бабский батальон", которая с юмором поведает о жизни в Киевской Руси и об отношениях между слабым и сильным полами в те времена.

Гости Древнего Киева смогут не только наблюдать за выступлениями актеров, но и стать активными участниками развлекательной программы, приняв участие в веселых конкурсах, славянских забавах, в зажигательных хороводах, мастер-классах и флеш-мобах.

Все, от мала до велика, смогут приобщиться к интересным развлечениям и ремеслам: покататься на породистых лошадях, пострелять из лука и пометать копья в средневековом тире, отчеканить монету "на счастье". А кроме этого – примерить костюмы эпохи Киевской Руси и устроить колоритную фотосессию, зайти в сувенирную лавку и выбрать на память оригинальный сувенир ручной работы. Любителей экстрима ждут канатный спуск "Полетайло" с участками разной протяженности и сложности, а также скоростная горка "Змей Горыныч". А дети от 2 до 12 лет могут порезвиться в ярком веревочном кубе-лабиринте – "Мышеловка".

Отдохнуть и отведать разнообразных напитков и блюд, приготовленных на открытом огне, как по современным, так и по средневековым рецептам, можно в Княжеской корчме и в беседках на свежем воздухе. При желании можно продолжить отдых еще на один день и остаться на ночь в доме гостиничного типа "4 комнаты" или в хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30, продлится до 18:00.

Цена билета: полный билет для взрослого - 170 грн., для пенсионеров и студентов - 150 грн., для детей школьного возраста - 60 грн., для дошкольников - бесплатно.

Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь" расположен недалеко от Киева - всего в 45 минутах езды - в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Маршрутки курсируют из Киева от станции метро "Выдубичи" (выход из метро в сторону супермаркета "Фуршет") согласно расписанию на сайте.

Подробная информация: www . parkkyivrus . com

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