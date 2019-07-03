На Киевщине отпразднуют Ивана Купала по древним традициям

6 и 7 июля в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") пройдет грандиозное празднование Ивана Купала по древнеславянским традициям, с захватывающими средневековыми забавами, конными шоу и катанием на лошадях, вкусными блюдами с костра, экстремальными развлечениями и отдыхом у Лесного озера.

Древний Киев приглашает всех с размахом и весельем отметить праздник Ивана Купала в настоящем, живом средневековом городе. Здесь на территории более 25 га, на основе знаний современной науки воссоздается столица великой державы Киевская Русь – Древний Киев X века. А также воссоздается атмосфера и дух этой славной эпохи.

Очень символично отмечать Купала именно в "Парке Киевская Русь", ведь этот праздник берет свое начало именно с тех далеких времен более чем тысячелетней давности. И именно здесь будет проходить множество ярких древних уникальных действ, которые нигде больше в Украине не увидеть.

Жители Древнего Киева пригласят гостей присоединиться к многочисленным развлечениям, играм, конкурсам, старинным обрядам. Это и увлекательный квест "В поисках папоротника", и купальские гадания, и прыжки через костер, и массовый хоровод вокруг Лесного озера, и аутентичные обрядовые песнопения. Ну, и какой же праздник без купальских венков? Только в Древнем Киеве гостей ждет мастер-класс по их плетению и пускание венков на воду. И все это при свете костров и факелов, в полном погружении во времена Средневековья.

Вечерняя программа будет зажигательной, в прямом смысле слова. С наступлением сумерек в Древнем Киеве зажгут костры. Говорят, что купальский огонь очищает от невзгод и болезней. Поэтому стоит воспользоваться возможностью сжечь негатив и обновиться, прыгнув через костер – по одному или в паре, при желании выйти замуж или найти любовь. Кульминацией огненной феерии станет сжигание чучела Купалы. С этой большой соломенной куклой сгорят все неурядицы, а веселые хороводы вокруг костра подарят небывалый заряд позитива.

В субботу вечером гостей ждет фаер-шоу, а поздно ночью – средневековая дискотека на мистическом Лесном озере.

И как всегда, в Древнем Киеве можно покататься на породистых лошадях верхом или в экипаже, посетить музеи и экспозиции, пострелять из лука и отчеканить монету. В Княжеской костюмерной можно переоблачиться в костюмы времен Киевской Руси и устроить колоритную фотосессию. Отдохнуть от суеты средневекового города можно у живописного Лесного озера. Отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных по современным и по средневековым рецептам, на открытом огне, можно в прохладной Княжеской корчме и в Питейной "25 рун". Любителей экстрима порадуют скоростная горка "Змей Горыныч" и канатный спуск "Полетайло" с маршрутами разной сложности и протяженности. А дети будут в восторге от яркого безопасного куба-лабиринта "Мышеловка".

При желании продлить свое путешествие в Средневековье еще на день, можно остаться с ночевкой в доме гостиничного типа "4 комнаты" или в хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 14:00.

Окончание программы:

в купальскую ночь с 6 на 7 июля – в 01:00, с 01:00 до 03:00 – средневековая дискотека;

7 июля – в 20:00.

Цена билета: для взрослых - 250 грн., для пенсионеров и студентов - 150 грн., для школьников - 60 грн., дошкольники - бесплатно.

Древний Киев в "Парке Киевская Русь" расположен недалеко от Киева - всего в 45 минутах езды - в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область.

Маршрутки курсируют из Киева от станции метро "Выдубичи" согласно расписанию на сайте.

Подробная информация: www.parkkyivrus.com

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