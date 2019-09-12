MONATIK и Рианна в одной ванной: как артисты встретились на Кубе

Мультиартист MONATIK презентовал новый видеоклип на песню "Каждый раз".

Видео появилось на его YouTube-канале 12 сентября. Съемки нового видео на сингл из третьего сольного альбома "LOVE IT ритм" проходили на Кубе — острове Свободы, что как нельзя лучше отражает смысл песни.

В новом клипе мультиартиста можно увидеть легендарный кубинский особняк Josie Alonso House, в котором проходили съемки Рианны для Vanity Fair, сгоревший театр, который является местной достопримечательностью, знаменитую набережную Малекон в Гаване с ее колоритными видами, а также Свободу — неподдельную, чистую, танцевальную, кубинскую свободу, передает пресс-служба певца.

О новой видеоработе MONATIK начали говорить еще задолго до ее выхода. Это и неудивительно, ведь "Каждый раз" поражает выбором живописной локации для съемки - потрясающей Кубой. Именно эта альма-матер танцев, которая воссоздавалась режиссерами, писателями и живописцами всех времен, стала полотном для десятой, юбилейной работы команды MONATIK - Муиньо-Стульников-Кузьменко.

"Эта видеоработа как раз о том, что мы пытаемся отыскать и приобрести: о свободе. Свободе мышления, движения, свободе выбора. Неважно, что снаружи: развалины, трещины, трущобы, роскошь или лоск. Важно — что внутри”, - комментирует новый клип MONATIK, — “У мечты есть два вида: неправильная, и та, что сбывается. Чтобы понять, какая из них ваша, нужно постараться приобрести свободу, двигаться к ней. Не полагаясь и не опираясь ни на что, кроме себя, своих желаний и, разве что, своей трости. И, вполне возможно, ты приобретешь гораздо больше".

Танцы в клипах MONATIK — отличительная черта артиста, так как они пропитаны особой динамикой и самобытностью. Релиз каждой последующей работы — это определенная, заданная им самим, вершина искусства. На этот раз артист продемонстрировал оригинальную хореографию с тростью (культовым символом Кубы), кадры которого сменяются зажигательными кубинскими танцами.

2019 год для MONATIK выдался невероятно знаковым: стадионное шоу на НСК "Олимпийский", которое прошло с солд-аутом для более чем 60 тысяч людей, мировой тур, выход третьего сольного альбома "LOVE IT ритм". Теперь творчество артиста выходит далеко за пределы Украины. Компания "Company 3", которая работала над пост-продакшном видео-работы "Каждый раз", известна сотрудничеством с фильмами "Король Лев", "Терминатор", "Оно", "Звездные войны", а также такими мировыми брендами, как Nike, Vodafone, Polaroid, Vogue и другие.

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