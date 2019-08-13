Массовые казацкие бои пройдут под Киевом

17 и 18 августа в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") состоится ХХІІІ Международный фестиваль национальных воинских и традиционных культур "Казацкий Спас" имени Анатолия Ермака.

Гостей ждут колоритные казаки со всей Украины и настоящий боевой дух казацкого рода, впечатляющая презентация национальных боевых искусств, конные шоу, вкусные блюда с костра, мастер-классы и ярмарка мастеров, соревнования с участием лучших спортсменов украинских и зарубежных федераций национальных и традиционных видов спорта.

Ежегодный фестиваль "Казацкий Спас" соберет более 500 участников из Украины и зарубежья, представляющие различные школы национальных боевых искусств. В субботу, около 14:00 на открытии программы, гостей ждет торжественный выход костюмированных участников соревнований, а также князя киевского Владимира и президента "Всеукраинской федерации "Спас". Впервые в Древний Киев приедет булава длиной 3,5 м и весом около 100 кг. С ней можно будет сфотографироваться, а самым отчаянным - еще и попробовать поднять.

А дальше – гости фестиваля получат незабываемые впечатления от известных украинских казацких боевых искусств таких, как украинский рукопашный бой "Спас", Боевой Гопак, борьба "Крест-накрест", борьба на поясах, борьба "штовхач", кулачный бой "стенка на стенку". Кроме того посетители увидят выступления мастеров национальных видов боевых искусств и борьбы других народов мира: индийское боевое искусство нихангив Ґатка, татарская борьба Алыш, грузинская национальная борьба Чидаоба, грузинское национальное боевое искусство Хридоли, армянская борьба Кох, азербайджанская борьба Гюлеш, тайское боевое искусство Муай бора, китайское боевое искусство тайцзицюань, кунг-фу, и много других интересных реконструкции забытых боевых искусств средневековья и других времен.

Изюминкой фестивальной вечерней программы станет реконструкция боя времен казачества, которая начнется после 18:00.

Открытые Всеукраинские игры по видам спорта, основанным на национальных традициях, пройдет при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины.

В воскресенье, 18 августа, участники фестиваля начнут свой день с мастер-классов, а с 11:00 будет проходить Казацкий Круг фестиваля с представлением школ и направлений национальных видов спорта и боевых искусств.

А кроме того гостей Древнего Киева ждет насыщенная развлекательная программа с выступлениями конно-трюкового и пешего театров, традиционными древнеславянскими забавами, играми и хороводами, танцевальными флэш-мобами, мастер-классами.

Также посетителей Княжества ждет знакомство с уникальными лошадьми редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Эти прекрасные животные во время конных шоу поразят зрителей своими умениями. Все гости смогут подойти к лошадям, погладить их, сфотографироваться и проехать верхом или в экипаже.

Как всегда, на территории Древнего Киева посетителей ждут музеи и экспозиции. В средневековом тире каждый сможет научиться метко стрелять из лука, бросать копья и ножи. На княжеском монетном дворе отчеканить памятную монету, изготовить сувенир своими руками на мастер-классах по народным ремеслам или купить готовый в магазине или на улице мастеров.

В Княжестве можно и самому освоить древнее боевое искусство, традиционное для Украины, - верховую стрельбу из лука, записавшись в школу конных лучников. Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37. И уже на первом занятии можно научиться управлять лошадью и метко стрелять по мишеням, приобщаясь к боевым традициям наших предков!

Впечатляющие боевые искусства, несокрушимый казацкий дух в сочетании с колоритом и шедеврами средневекового зодчества подарят невероятные впечатления гостям Древнего Киева в "Парке Киевская Русь".

* В программе фестиваля возможны изменения

Древний Киев откроется в 10:00,

Торжественное открытие программы в субботу 17 августа в 14:00.

Древний Киев в "Парке Киевская Русь" расположен недалеко от Киева - в 45 минутах езды - в селе Копачов, Обуховский район, Киевская область.

Цена билета: полный билет для взрослого - 250 грн., для пенсионеров и студентов - 150 грн., для детей школьного возраста - 60 грн., дошкольники - бесплатно.

Маршрутки курсируют из Киева от станции метро "Выдубичи" согласно расписанию на сайте.

Подробная информация на сайте parkkyivrus.com

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