"Лучший голос планеты": Димаш Кудайберген впервые выступит в Киев

11 марта во Дворце Спорта состоится первый сольный концерт музыкального феномена Димаша Кудайбергена - всемирно-известного казахстанского исполнителя и мульти-инструменталиста.

Димаша называют "Лучшим голосом планеты". В его голосе умещается три – баритон, тенор и альтино, мужская версия сопрано. Его вокальный диапазон составляет шесть октав. Он играет на семи инструментах и поет на девяти языках.

Ему всего 25 лет. В родном Казахстане он получил все мыслимые награды и премии. В Китае был признан "Самым популярным певцом Азии" по версии Top Chinese Music Awards, "Лучшим зарубежным певцом" по версии MTV, "Певцом года" по версии журнала "ОК" и еще десятком "самых-самых" по версии других музыкальных жюри. У него 114 фан-клубов в 46 странах, число его поклонников перевалило за 10 миллионов. Своих фанатов он зовет dears. В Азии он собирает самые большие стадионы – 150 тысяч зрителей одномоментно.

На его страничке в Instagram - 3 млн подписчиков со всего мира. О его творчестве отзываются Дрю Беримор, Лара Фабиан и Джеки Чан, а американская модель и актриса Ева Лонгория приглашает Димаша в качестве почетного гостя гала-концертов Global Gift в Париже и Каннах.

Димаш вырос в музыкальной семье, и это действительно наложило свой отпечаток на будущее. Но артист не почивает на лаврах, а продолжает работать над собой, совершенствуя свое мастерство.

"Один из самых интересных голосов, которые я слышал за последние 40 лет. Снимаю шляпу, у него нереально сумасшедший голос" - итальянский актер и музыкант Аль Бано.

"Если бы я закрыла глаза, подумала б что поют десять разных человек", - американская актриса Дрю Беримор

"Я открыл для себя замечательного певца Димаша, который поразил всю публику своим удивительным голосом, и меня в том числе", - всемирно-известный актер Джеки Чан

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