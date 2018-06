Лайнап музичного фестивалю Файне Місто 2018: from Main, Dark to Light Stage

Музичний фестиваль Файне Місто оприлюднило весь лайнап цьогорічного фестивалю. Загалом на шести величезних сценах музичного фестивалю прогнозується музичний вибух, адже анонсовані TheRasmus, Tarja, OOMPH!, Dope, Vader, Adept, ВВ, ONUKA, Pianoboy, BloomTwins та багато інших відомих гуртів.

"Складаючи лайнап учасників, ми намагаємося врахувати побажання файних людей –відвідувачів, кого вони хочуть побачити та почути, - розповідає співорганізатор Ростислав Плахцінський. – Саме завдяки фестивальниками цього року ми очікуємо хедлайнерів TheRasmus, Tarja, OOMPH! на головній сцені фестивалю, а також майже сто відомих виконавців на Main, Dark, Light, Ufo, Reggae та Amphitheatrestage. Також ми готуємо відвідувачам чимало сюрпризів та нових локацій. Обіцяємо, що буде дійсно Файно!".

Пропонуємо ознайомитися з переліком учасників на Main, Dark, LightStage. Більш детальніший розклад та учасників інших сцен можна побачити за лінком: http://fainemisto.com.ua/schedule/

MainStage: The RasmusOomph! Tarja, Amaranthe,Onuka,Воплі Відоплясова, Тартак,Kozak System,Pianoбой, Порнофильмы,The Gitas,Карна, Kadnay,F. Way,Roll Models

Dark Stage: Dope, Adept, Betraying The Martyrs, To the Rats and Wolves, MegamasS, Morphine Suffering, 1914, Vader, Анна,Sharks In Your Mouth, Infected Rain, Роллікс, Ignea, Septa, Affecting Dissent, Joryj Kłoc, Silvertown.

LightStage: Один в каное, Vivienne Mort, Bloom Twins, Sasha Boole, Ті, що падають вгору,Tik Tu,Leo Mantis, Fontaliza,Фranko', Jayce Lewis, Пирятин,Деньги Вперед, Papyllon, Naviband, Tvorchi, Beissoul & Einius, Хамерман Знищує Віруси, Курган & Агрегат.

Квитки на фестиваль Файне Місто, де гарантують незабутній відпочинок на Території вільних людей, вартують 990 грн. Придбати їх можна на лінк: http://fainemisto.com.ua/tickets/. Там же можна забронювати місця для наметового містечка та парковки.

До слова, 2018 рік є особливим для Файного Міста. Відтепер це не просто місце, куди можна втекти від буденності. Це справжній мегаполіс, повноцінні вулиці, площі та мікрорайони з унікальними локаціями та архітектурними об’єктами. Це місто мрії Файних Людей, місто, що сповнює енергією, дарує свободу та гарантує незабутній досвід. Це великий центр самоврядування, де кожен бажаючий може долучитись до розбудови фестивалю. Відтепер відвідувачі фестивалю це не сторонні спостерігачі, а справжні громадяни Файного Міста – Території Вільних Людей!