Лайма Вайкуле в августе привезет в Одессу фестиваль LAIMA RENDEZVOUS

Самая экстравагантная и неподражаемая артистка современности Лайма Вайкуле с 8 по 10 августа проведет в Одессе международный фестиваль LAIMA RENDEZVOUS ODESSA. Впервые за пять лет существования проекта он расширит свои горизонты и выйдет за рамки Латвии.

Устроители обещают, что на одной сцене вместе с хозяйкой праздника, которая станет еще и режиссером трехдневного марафона выступит более 30 исполнителей из Украины, ближнего и дальнего зарубежья: Тина

Кароль, Ирина Билык, ALEKSEEV, KAZKA, Tomas N'evergreen, Вахтанг Кикабидзе, NK, Арсен Мирзоян, Нани Бригвадзе, "Леприконсы", "Вопли Видоплясова", Diana Brescan, Беz Обмежень и много других. Будут

артисты из Латвии и даже секретные гости, имена которых станут известны только в день фестиваля.

В прошлом году, выступая в Летнем театре "Морвокзал" в Одессе, Лайма Вайкуле, впечатленная удивительной атмосферой одесского музыкального праздника и масштабами сцены, шепнула за ужином организаторам: "Я давно хочу сделать свой фестиваль в Одессе. Но мои идеи – пока только в моей голове". И вот уже в этом году многолетняя мечта Лаймы станет реальностью. "Я обожаю Одессу, воздух, людей, море... Много лет я мечтала сделать тут свой фестиваль, но и подумать не могла, что моя идея реализуется. Я очень волнуюсь и обещаю, что мы привезем в Одессу самое лучшее. Выйдем за грани реальности", - обещает Лайма.

Двери фестиваля распахнутся 8 августа в 19.00. Музыкальный марафон начнется с большого гала-концерта лучших гостей фестиваля. Каждый вечер на сцене - новые звездные ведущие и неожиданные творческие тандемы. 9 августа в 19.00 - второй день марафона будет состоять из двух отделений.

Первое – творческий вечер хозяйки "Рандеву". В полуторачасовом выступлении - новая программа "Прибалтийской королевы". Известные и любимые не одним поколением песни – "Я вышла на Пикадилли",

"Вернисаж", "Еще не вечер". Но будут и сюрпризы: Одесса станет первой слушательницей новых творений артистки. Остроты и пикантности добавит самый известный танцевальный коллектив страны, любимый балет Лаймы - Freedom, который украшает ее самые масштабные и важные концерты.

Второе отделение посвящено дуэтам и кавер-версиям на лучшие хиты Лаймы. На фестивале LAIMA RENDEZVOUS в Латвии сложилась традиция удивлять слушателей музыкальными коллаборациями. "Морвокзал" в Одессе тоже готовится к интригующим тандемам. Перепоет ли ALEKSEEV "Чарли"?

Тина Кароль "Скрипач на крыше"? Запишет ли Нани Брегвадзе дуэт с группой KAZKA на песню Вайкуле? Главная интрига в том, что ответы на эти вопросы пока не знает даже сама Лайма. Будет очень жарко, живо и неожиданно!

10 августа в 19.00 - финальный день фестиваля LAIMA RENDEZVOUS ODESSA.

Он пройдет в атмосфере музыки и юмора. Зрители встретятся с IMPROV-шоу, Валерием Жидковым, ЛИГОЙ СМЕХА, "Маски-шоу". Кроме сольных номеров, будут миниатюры-пародии на звездных гостей, в которых они, конечно, тоже примут участие.

Закрытие фестиваля плавно перетечет в afterparty. Вы будете иметь замечательную возможность всю ночь слушать хорошую музыку, смотреть на звезды, а рассвет встретить на берегу моря в компании любимых

артистов.

Но и это еще не все. LAIMA RENDEZVOUS ODESSA – это не только музыка! Гурманы смогут оценить гастрономические изыски одесской и латвийской кухни, а шопоголики - модный летний мерч от самой Лаймы. А пока папы и мамы будут наслаждаться приятной атмосферой фестиваля, дети смогут

выбрать занятие по душе в детском городке на территории "Морвокзала".

Напомним, Летний театр "Морвокзал" в этом году стартовал 23 мая. В прошлом году фест открывался концертом Верки Сердючки. За 45 дней работы фестиваля прошло 34 концерта, которые посетили 100 тысяч

гостей. В нынешнем году устроители ставят перед собой еще более амбициозные задачи и уверены, что число зрителей увеличится до 500 тысяч.

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