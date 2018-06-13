Куда пойти в Киеве 16-17 июня

За что мы любим лето - так это за огромное количество вариантов, как провести выходные. Хочешь - на пляж к озеру, хочешь на пикник в парк, хочешь - на фестиваль под открытым небом до утра. А уж столичная жизнь каждый викенд бурлит с утроенной силой. Новая подборка интересных мероприятий Киева от ufest.in.ua і obozrevatel.com - уже в этой статье.

Киевлянам и гостям столицы уже успело полюбиться новое Певческое поле невероятной красоты композициями из цветов. В эту пятницу парк открывает новую летнюю выставку цветов под названием "Мир великанов". Посетителей ждут невероятные гигантские инсталляции различных предметов, которые могли бы принадлежать гигантской человеку - от огромной палитры с красками и обуви до губной помады выше человеческого роста. Даже сладости огромных размеров! Также к вашим услугам большой веревочный парк, тюбинг (летом!), кинотеатр от открытым небом и детские аттракционы.

Когда: открытие 15 июня в 12:00. Время работы в период с 16.06 по 15.07 с 9:00 до 21:00 без выходных.

Где: Киев, ул. Лаврская, 33 Новое Певческое поле

Сколько: 25-50 грн

Всем, кто любит романтику и скорость, хорошую музыку и отличную компанию, честные соревнования и бесконечный драйв - вам сюда. В программе Moto Open Fest 2018 аквабайк квест, квадро тест-драйв, соревнования по вейкбордингу, автомодельному и других видов спорта, благотворительная фотовыставка и конкурс красоты. Музыкальное настроение будут создавать Kozak System, Машина Времени, Дай Дарогу, White, Гражданин Топинамбур и еще множество талантливых исполнителей.

Когда: 16 - 17 июня 2018, начало в 10:00.

Где: Киев, парк Дружбы народов Спортивно-развлекательный комплекс X-Park

Сколько: бесплатно.

Гости этого фестиваля получат огромное количество полезной туристической информации - начиная с интересных и малоизвестных уголков столицы и заканчивая реками Украины, по которым можно сплавляться. Путешественники со стажем поделятся секретами удачного планирования маршрутов, расскажут как можно принять участие в авто-квестах. Также в программе мероприятия ярмарка мастеров народного творчества, конкурсы, ценные подарки, выступление группы "Новые люди" и фаер-шоу.

Когда: 16 июн 2018, начало в 14:00.

Где: Киев, Днепровская набережная, 7

Сколько: бесплатно.

Это еще одно мероприятие в поддержку украинских производителей, украинского стиля и мастерства. Гостей ждет огромное разнообразие товаров - от одежды и обуви до сладостей и национальных блюд, а также дегустации и развлечения. Большой выбор мастер-классов позволит проявить себя во всех возможных направлениях - в кулинарии, пошиве одежды, хендмейде. Для самых маленьких посетителей праздника тоже найдутся интересные занятия.

Когда: 16 - 17 июня 2018, время проведения 11:00 - 20:00

Где: Киев, ул. Лаврская, 7 Галерея "Лавра"

Сколько: бесплатно.

Если вы давно мечтали поселить у себя дома пушистого навкающего друга, лучшего случая не найти. На Кото Субботе вы познакомитесь со спасенными с улицы котиками и сможете забрать с собой того, который больше всего понравился. Все пушистики вакцинированы и стерилизованы, выкупаны, проверены на грибок, иммунодефицит и лейкоз, имеют вет. паспорта и микрочипы, контактные, активные и очень мечтают о новой семье.

Когда: 16 июня, 12:00

Где: Киев, ул. Дмитриевская 39 Центр адопции Кото-Ярмарка

Сколько: благотворительный взнос.

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