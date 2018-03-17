Курс вебинаров Online Media Guru (OMG): storytelling

C 21 марта по 17 апреля 2018 года состоится обучающий онлайн-лекторий, посвященный сторителлингу в медиа - Online Media Guru: storytelling.

Мероприятие организовывается MastersHub совместно с Образовательным Порталом ТМ.

Тематики лектория: storytelling в социальных сетях/ рекламе/ PR/ журналистике; создание продающих текстов; создание контента/копирайтинг; smm/контент-маркетинг.

Иностранными лекторами в этот раз будут гуру мировых онлайн-медиа:

1. Mark Challinor - коммерческий директор Trinity Mirror (Великобритания). Входит в состав совета директоров The International News Media Association (INMA). Работал с Daily Mirror, Daily Post, Liverpool Echo и The Telegraph.

2. Brian Hallett - профессор в IE Business School, профессиональный фотограф и имиджмейкер. Он создает эффективные и захватывающие Brand stories для Cartier, Mastercard, Hugo boss, Coca cola, Mcdonald's, Max factor, Espn, Patek phillipe, Hyundai, BMW, Pantene и Wella.

Cвои лекции также прочитают CEO компаний и главные редакторы украинских топ медиа, а именно: Радіо Свобода, AIN.UA, журнал "Cosmopolitan", Huawei Consumer Business Group, L'oreal Ukraine, Mary Kay и др.

Посетители получат предметные знания и навыки, а также методологию их применения:

1) Как создавать профессиональный, читабельный и продающий контент для медиа;

2) Какие существуют инструменты аналитики и эффективной дистрибуции контента;

3) Как создавать ефективніе brand-stories;

4) Как рассказывать истории, писать эссе и сценарии так, чтобы всем захотелось дочитать их до конца.

По завершении лектория слушатели смогут получить дипломы, которые подтвердят полученные ими навыки и знания.

Подробная информация о мероприятии - http://mastershub.com.ua/page2335582.html

Страница мероприятия в Facebook - http://https://www.facebook.com/MastersHubUA/

Регистрация и билеты - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlrJF5bAznoVcoEvxL81w82sANZ0_fms4p5dd-_q7ZxOsQ7A/viewform