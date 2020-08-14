Кристина Соловий снялась в откровенной фотосеccии к новому синглу "Коала"

Украинская певица Кристина Соловий представила сингл под названием "Коала". Он войдет в состав третьего альбома артистки, который выйдет осенью 2020 года.

По случаю премьеры исполнительница снялась в откровенной фотосессии, сообщила пресс-служба певицы (смотрите видео в конце новости).

"Как только мы завершили работу над лирик-видео к песне "Коала" – я познакомилась с талантливым фотографом Таней Бундзило и мы отсняли большой фотосет. Образы, вдохновленные ее командой стилистов и визажистов, были для меня в секрете до момента съемки", – поделилась Соловий с изданием OBOZREVATEL.

Кристина Соловий снялась в откровенной фотосессии Фото: Татьяна Бундзило

Также она добавила, что многие идеи для кадров возникли спонтанно, однако это нельзя назвать совпадением.

"Кадры с пионами состоялись стихийно и спонтанно. Но точно не случайно. В моем лирик-видео на новую песню "Коала" есть летающие шорты, из которых выглядят розовые цветы. Но ни фотограф, ни стилисты не слышали песню, и не знали о видео. Я очень чувствительна к таким совпадениям. Когда стилисты рассказали мне о замысле с цветами, меня это так поразило, что я опомнилась только тогда, когда стояла в кадре в брюках цвета фуксии, а розовые пионы вдруг стали лучшим топом", – рассказала исполнительница.

Кристина Соловий снялась в откровенной фотосессии Фото: Татьяна Бундзило

Относительно песни "Коала", Кристина отметила – это история о близости в идеальных отношениях, которые себя исчерпали. Но звучание и настроение песни – динамические и жизнеутверждающие.

"Основной мой месседж – никогда не забывать о благодарности тем, кто разделил с нами часть пути и счастливые мгновения. Лирик-видео было создано в условиях, в новом мире, где мы учимся жить и чувствовать друг друга, прислушиваться и ценить близость. А в сюжетах рисунков Алины Гаевой вы обязательно узнаете себя", – отметила певица.

Кристина Соловий снялась в откровенной фотосессии Фото: Татьяна Бундзило

О процессе создания трека "Коала" Кристина Соловий рассказала следующее:

"Вы видели, как коалы обнимают деревья? С такой силой нежности обнимают любимых, а я еще и могу запрыгнуть с руками и ногами. Когда представляю коалу – чувствую всеобъемлющую нежность и готова делиться ею со всем миром. Мы сейчас учимся жить в новом мире. Во время, когда все поняли, что человеческие отношения – это единственная важная вещь, которая держит этот мир. И даже если у отношений вышел срок годности – никогда не забывайте быть благодарными тем, кто разделил с вами счастливые мгновения. Жизнь коротка. Чуда преходящи. Цените каждый момент".

Динамичную и жизнеутверждающую "Коалу" Кристина создала вместе с саундпродюсером Павлом Литвиненко, с которым ранее работала над альбомом "Милый друг".

"Песня "Коала" почти сразу заявила о своем саунде. Дальнейшая работа над ней – только изящные детали. Павел внимательно и мужественно принимал во внимание все мои первоочередные идеи, а саунд, звучание инструментов, он сделал сам. Я сначала не могла в это поверить, мне казалось, что надо пригласить музыкантов. Мы наконец пригласили их, но сделать лучше не смогли. Поэтому все, что вы слышите в песне "Коала" – это саундпродюсирование Павла Литвиненко", – подытожила Соловий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Кристина Соловий презентовала клип на песню "Милый друг" с нового альбома, поразив многочисленных поклонников.