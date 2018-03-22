Классика для детей — популярные концерты для детей

25 марта в 12:00 известный оркестр "Виртуозы Киева" сыграет для детей новую программу. Концерт пройдет в Октябрьском дворце и будет сопровождаться театром песочной анимации.

Оркестр и театр песочной анимации не заставят вашего ребенка скучать ни на минуту! Это будет не просто концерт, а концерт-знакомство с классической музыкой для детей. В программе: рекомендуемые классические произведения известных композиторов и любимые мелодии из мультфильмов в исполнении оркестра "Виртуозы Киева". Каждая композиция будет представлена в легкой форме и в сопровождении увлекательных историй.Подарите своему ребенку любовь к классике и незабываемое путешествие в мир музыки!

Подробности и билеты: https://svitloconcert.com/events/kids25/