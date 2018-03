Киев и Одессу посетит Estas Tonne в рамках международного турне "THE BREATH OF SOUND"

120 минут вдохновляющих выступлений музыкантов, которые живут, работают, путешествуют, делясь своей красотой!

Немного об участниках самого трио:

Эстас Тонне (гитары) - музыкант, который не вписывается ни в какие из существующих способов говорить о Музыке, музыкант для которого Музыка является не целью, а средством, освобождающим человеческие возможности к познанию как самих себя, так и окружающей реальности.

Путешествуя по несчетному количеству стран и континентов, Эстас Тонне часто находил себя в проявлениях той или иной культуры, но никогда не отождествлял себя ни с одной из них, предпочитая свободу и культурное разнообразие мира. Таким образом, его музыка является отражением самых разных художественных приёмов. Классическая структура, техника фламенко, цыганские корни, особенности латиноамериканской традиции, электроника, почти незаметно перетекающие из одного в другое, преподносят настоящие сюрпри-зы в каждом выступлении.

Нетанель Голдберг (вокал) - Певец из Израиля, обладающий очень редким голосом (контртенор) и творящий сразу в нескольких измерениях - древние вокальные техники ближнего востока, мировая поэзия и стихи, которые Нетанель сочиняет прямо непосредственно здесь и сейчас.

Нетанель известен как вокалист группы "Sumsum Gypsy Troupe", с которой гастролирует в Европе, Израиле и Австралии. Он также является создателем и музыкальным продюсером проекта "Come however you are" изучающего историю и творчество великого суфийского поэта Джалаладдина Руми.

С 2016 года Эстас Тонне часто приглашает Нетанеля в свои музыкальные путешествия. С осени 2017 он постоянный участник трио Эстаса Тонне в туре Reviving Water по Европе.

Джозеф "Пепе" Данза (конги, кахон, джембе, ханг, сякухати, флейта изготовленная из пера орла, а также другая перкуссия и флейты) - Уроженец Уругвая, жил, обучался и выступал как в Латинской Америке, так и в США, Европе, Азии, Японии, Африке и Индонезии. Многие называют его "Воплощением Музыки Мира" и "Экстримальным Мультиинструменталистом". В его музыкальном инструментарии до 300 различных видов, собранных буквально со всего мира — от перкуссии и духовых до струнных и почти неизвестных инструментов. Прожив более 20 лет в Канаде, он был номинирован на многочисленные награды как исполнитель, композитор и продюсер, включая премию ДЖЕССИ 2009 года, как музыкально-театральный композитор.

В бесчисленных мировых турне он делил сцену с такими именитыми музыкантами как Ани ДиФранко, Симфонический Оркестр Ванкувера, Том Джонс, Дэвид Линдли. Был непосредственным учеником Далай Ламы.

31 марта музыканты дадут концерт в Концертном зале ДК КПИ в Киеве, а 3 апреля выступят в Одесской Государственной Филармонии.

