Казахстанский певец Jah Khalib выступит в Киеве: когда концерт и чего ожидать

Казахстанская хип-хоп звезда Jah Khalib выступит в Киеве – концерт состоится 18 августа в столичном Osocor Residence.

Баха (настоящее имя артиста — Бахтияр Мамедов) пишет проникновенные и трогательные, однако одновременно мужские песни. Певец, продюсер и битмейкер отличается своим неординарным музыкальным видением и одинаково хорошо разбирается и в лирике, и во флоу, и в мелодике. О предстоящем концерте OBOZREVATEL сообщили организаторы концерта.

Концерт Jah Khalib в Киеве Пресс-служба организаторов

Так, музыкант неоднократно заявлял, что очень любит Киев. Он переехал сюда, чтобы писать последний альбом "Выход в свет". Здесь, по словам Jah Khalib, даже воздух насыщен творчеством и так и хочется творить что-то новое и современное вместе с единомышленниками. Именно поэтому в свежей пластинке не обошлось без фитов с украинскими артистами Джамалой, Maruv, Kyivstoner’ом и другими.

Jah Khalib Пресс-служба организаторов

"Лейла", "Медина", "Мамасита", "Созвездие ангела", "Если че, я Баха" – самые известные хиты Jah Khalib узнают с первых нот, а в его гастрольном графике невозможно найти свободной даты. Однако для Киева, своей "творческой Мекки", время у Бахи найдется всегда. 18 августа он будет дарить музыкальное наслаждение на столичной резиденции отдыха Osocor Residence. Именно такими песнями и хочется встречать осень – лирическими, откровенными и рефлексивными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) сообщил о своем переезде в Киев. Так, артист отметил, что ему очень комфортно в Украине и он "испытывает к этой стране теплые чувства".