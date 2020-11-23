Как сериал "Друзья" научил весь мир настоящей дружбе: главные моменты и культовые фразы сериала

24 ноября отмечается Всемирный день завоевания друзей. Друг – это человек, который всегда поддержит, всегда будет рядом в любой жизненной ситуации и с которым связано большое количество воспоминаний. А сериал "Друзья" является примером такой дружбы, пронесенной сквозь года.

OBOZREVATEL рассказывает о главных моментах дружбы в легендарном сериале.

Дружба из детства: "волшебные бобы"

Самый первый "урок дружбы" нам преподает Моника уже в первом эпизоде сериала. Когда в кофейне появляется Рейчел Грин в весьма нелепом свадебном наряде, разыскивающая свою школьную подругу, Моника тут же откликается на ее просьбу о помощи.

Девушка соглашается поселить Рейчел у себя, а затем на протяжении нескольких серий успокаивает и поддерживает подругу во всех ее жизненных неурядицах вместе с ее новыми друзьями.

И избалованная девочка Рейчел, в жизни которой были туфли от "Прада", собственный автомобиль в колледже и яхта отца, понимает: она нашла "волшебные бобы", речь о которых идет в четвертой серии первого сезона.

Безусловная поддержка

Все герои поддерживают друг друга в разных житейских ситуациях. Джоуи снимается в сериале? Друзья собираются вместе смотреть его шоу по телевизору. В "Эпизоде с тортом" на квартиру к Монике доставляют вкуснейшие чизкейки? Не беда, поможем съесть их вместе, даже если они упали на пол!

Трогательная поддержка и забота Рейчел во время беременности, особенно участие Джоуи в те моменты, когда девушка боится, что останется одна – эти моменты фанаты сериала до сих пор вспоминают с ностальгией!

Моника – центр "Вселенной" "Друзей"

Если задуматься, то именно Моника и ее квартира являются "краеугольным" камнем всей истории сериала. Она первой приехала в Нью-Йорк, чтобы учиться и жила там вместе с бабушкой, а затем в разное время ее соседками были Фиби и Рейчел, а через время к ней переехал Чендлер, ставший ее мужем. В одной из последних серий "Друзей", когда из квартиры вывозят вещи, Моника вспоминает о том, сколько они пережили в этой квартире и Чендлер говорит о том, что на самом деле, главное сокровище в ней – Моника, потому что именно она "основала" всю компанию.

"Коллективные" роды

Наверное, это интересный сериальный ход, но факт остается фактом: и Рейчел, и Фиби, и бывшая жена Росса – Кэрол, рожали детей при поддержке всех героев. Когда на свет появлялся сын Росса – Бэн, Фиби нашла трогательные слова, чтобы примирить своего друга и "лесбийскую подругу жизни" его бывшей жены, тем самым примирив их между собой.

Дочь Рейчел – Эмма, появлялась на свет почти сутки и все это время ни один из ее ближайших друзей не покинул больницы, а Моника, фактически, и дала имя новорожденной, "пожертвовав" одним из выбранных имен для своих будущих детей.

"Она его омар": отношения Рейчел и Росса

За отношениями Росса Геллера и Рейчел Грин следил, наверное, весь мир. Пара неоднократно становилась "самой популярной" в различных журнальных и телевизионных рейтингах. Однако, еще более трогательно было наблюдать за тем, как друзья Росса и Рейчел пытались свести их вместе и открыть влюбленным глаза. К счастью, спустя десять сезонов жизненных перипетий, невзгод, рождения ребенка, к счастью фанатов, они воссоединились.

Однако, одной из самых популярных сцен сериала стал момент, когда Рейчел поцеловала Росса в "Эпизоде, где все смотрят видео с выпускного", узнав, что тот собирался сопроводить ее на выпускной. Тогда же Фиби произнесла одну из самых знаменитых фраз сериала: "Она – его лобстер". По ее теории, омары выбирают себе пару на всю жизнь и затем прогуливаются по дну аквариума в старости.

Фиби и ее мама

Одной из самых пронзительных сюжетных линий является поиск родных и близких Фиби Буффе – в живых у нее осталась только бабушка по маминой линии, а также родная сестра-близнец Урсула, с которой та не общается годами. В связи с этим девушка, шесть лет прожившая на улице, начала поиски своего отца.

В итоге, за короткий срок она находит младшего брата Френка, а вскоре маму. С настоящим отцом она встретится лишь в девятом сезоне, после смерти ее бабушки. Однако, все это время рядом с ней – ее друзья, которые для встречи с ее родной матерью отправились в Монтоку, чему посвящено два эпизода сериала.

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