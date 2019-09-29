Известная российская группа "аннексировала" Харьков и Минск: детали скандала

Известная группа из РФ Little Big включила в свой всероссийский тур украинский Харьков и белорусский Минск.

Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте музыкантов. В свою очередь директорисполнителейАлина Пязак пояснила, что пресс-служба Little Big ошиблась.

"Группа едет во всероссийский тур. Там опечатались, бывает такое. Сейчас над этим работают", – прокомментировала инцидент она радиостанции "Говорит Москва".

Little Big Myslo

Единственное, девушка так и не объяснила, в чем именно ошибка: в названии тура или в указании городов.

Скриншот

Скриншот

Little Big – рейв-группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. В ее состав входят Илья Прусикин (Ильич), Сергей Макаров (Gokk) и две вокалистки Анна Каст и Олимпия Ивлева.

Первый альбом группы From Russia With Love был выпущен 17 марта 2014-го. В 2018 году вышли две части альбома Antipositive и новый клип на сингл Skibidi, который стал очень популярным и победил в категории "Хайп года" премии Ketnet.

Little Big Rok.Kiev.Ua

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