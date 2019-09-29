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29 сентября • обновлено в 21:23
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Известная российская группа "аннексировала" Харьков и Минск: детали скандала

7.4т Читать материал на украинском

Известная группа из РФ Little Big включила в свой всероссийский тур украинский Харьков и белорусский Минск.

Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте музыкантов. В свою очередь директорисполнителейАлина Пязак пояснила, что пресс-служба Little Big ошиблась.

"Группа едет во всероссийский тур. Там опечатались, бывает такое. Сейчас над этим работают", – прокомментировала инцидент она радиостанции "Говорит Москва".

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Little Big

Little Big

Myslo

Единственное, девушка так и не объяснила, в чем именно ошибка: в названии тура или в указании городов.

Известная российская группа "аннексировала" Харьков и Минск: детали скандала

Скриншот

Известная российская группа "аннексировала" Харьков и Минск: детали скандала

Скриншот

Little Big – рейв-группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. В ее состав входят Илья Прусикин (Ильич), Сергей Макаров (Gokk) и две вокалистки Анна Каст и Олимпия Ивлева.

Первый альбом группы From Russia With Love был выпущен 17 марта 2014-го. В 2018 году вышли две части альбома Antipositive и новый клип на сингл Skibidi, который стал очень популярным и победил в категории "Хайп года" премии Ketnet.

Little Big

Little Big

Rok.Kiev.Ua

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес скандалы концерт фотографии Новости России
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Dell Alex
Dell Alex
Хай приезжают в Харьков )) их тут встретят )) Бейсбольными битами ))
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Пигин Макс
Пигин Макс
А нерабы уже начали Георгиевские ленточки доставать?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Dell Alex, Ути маленький, какие мы грозные))))))))))))))))))
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Dell Alex
Dell Alex
Пигин Макс, А, конечно )) Спасибо за подсказку )) Участники группы их будут жрать ) Без соуса ))
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Дудко Олег
Дудко Олег
Ужасный скандал. А группа поёт или танцует?
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