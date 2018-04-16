Израильский миллионер Йосси Варди: Израиль - аутлет для украинских предпринимателей

Украинские предприниматели считаются хорошими и способными профессионалами, с которыми охотно работают израильские компании.

Об этом в рамках украино-израильской конференции Ukrainian-Israeli Expo-2018, рассказал Иосиф Варди, израильский предприниматель, основатель более 85 высокотехнологичных компаний в различных областях.

По его словам, сотни израильских компаний используют украинских программистов. Как в случае работы на аутсорсинге, так и в контексте дочерних компаний в Украине, которые вовлечены в разработку.

"Репутация украинских программистов очень хороша: они профессиональные, старательные, лояльные и достаточно амбициозные. Они очень конкурентоспособны, и я вижу великое будущее за таким стратегическим партнерством", - говорит он.

Варди также рассказал о том, что чем больше молодых людей будет интегрировано и вовлечено в программирование, тем больше молодых предпринимателей и бизнесменов появится в будущем. "Они начнут приходить со своими идеями, и я думаю, что в ближайшие два года мы увидим целое новое поколение украинских предпринимателей, которые будут создавать свои стартапы", - говорит он.

Он также добавил, что очень позитивно настроен на украино-израильское сотрудничество. "Израиль — это своеобразный аутлет для украинских профессионалов", - отмечает он, добавляя, что украинцам и израильтянам комфортно работать вместе из-за схожести менталитетов и географическому "соседству".

В свою очередь, израильский предприниматель и изобретатель флешки Дов Моран говорит, что чем позже то или иное государство задумается о технологиях и начнет делать шаги по их внедрению, тем позже оно добьется успеха на этом поприще.

"Чем позже вы начнете, тем позже это произойдет. Но это в конечном итоге произойдет. Никогда не поздно. Мир обращается к технологиям, и мы увидим все больше их количество в будущем. Автономные транспортные средства, медицина... Я думаю, что автономные транспортные средства принесут самые большие изменения в будущем", - говорит он.

Израильский бизнесмен также рассказал о том, как выбрать стартап, инвестиции в который будут правильным шагом.

"Вы никогда точно не знаете. Есть много вещей, которые вы оцениваете, и это помогает выбрать именно тот проект. Самое главное, когда у него есть сильный лидер, который способен решать все проблемы, которые могут возникнуть на следующих этапах. Вы также должны оценить, как он справляется с неудачей. Отказ — это часть запуска проекта", - отмечает он.

“Еще одна важная вещь при инвестировании в стартап, оценить функциональность технологии, которые показывает команда. Необходимо оценить, действительно ли это то, что изменит мир или это что-то такое, что уже существует. Мы ищем действительно важное и то, что имеет потенциал для более крупных рынков”, - добавляет бизнесмен.

Соорганизатор конференции Алена Новгородская говорит, что такие ивенты очень нужны обоим сторонам. И данная конференция показала спрос на такие международные диалоги. "Мы хотели показать, что такой разговор между двумя странами нужен. И мы надеемся, что появится еще болльше прочных профессиональных партнерств", - отмечает она.

Напомним, в Израиле состоялась Ukrainian-Israeli Expo-2018, в которой приняли участие более 600 человек, 35 компаний, а также украинские и израильские предприниматели и бизнесмены. По словам организаторов мероприятия, компания стала огромной коммуникационной площадкой и продуктивным диалогом между двумя странами.