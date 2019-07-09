Історичний ярмарок на Контрактовій площі знов чекає на кращих виробників!

Де: м. Київ, Контрактова площа.

Коли: 31 серпня - 1 вересня

Скільки: безкоштовно.

Серце Києва знов відкриє свої двері для історичної події. 31 серпня - 1 вересня відбудеться значна подія для киян та гостей міста - Великий подільській ярмарок "Київські Контракти" знов буде відтворювати давні традиції.

Українські виробники одягу представлять широкому загалу свій трендовий одяг. Все більше людей підтримують моду на українське і ми раді, що у нас є стільки чудових виробників. Ми побачимо вироби знаних українських дизайнерів і познайомимось з новими обличчами фешен індустрії.

Маленьких гостей ярмарку приємно здивують українські іграшки, яскравий одяг і багато майстер-класів. Обіцяємо багато розваг і приємних сюрпризів для ваших диточок.

Якщо ви прихильник незвичайних речей, то "Київські Контракти" саме те місце, де можна знайти цікаву річ для декору приміщення або знайти подарунок для близької людини.

Полюбляєте смачно поїсти і отримати нові враження?! Фуд-корт "Київських Контрактів" - це найсмачніша їжа від українських кухарів. А музичні гурти будуть розважати вас протягом всього ярмарку.

Представляйте свої унікальні вироби на ярмарку "Київські Контракти"! Це ваш шанс представити свій товар широкому загалу і заявити про себе. Запрошуємо до участі всіх українських виробників!

Реєстрація для учасників (ярмаркарів): https://bitly.su/K8DY

Де: м. Київ, Контрактова площа.

Коли: 31 серпня - 1 вересня.

Скільки: безкоштовно

Контакти: kyivcontractsua@gmail.com

Сайт заходу: https://kyivcontracts.market

Соцмережі:

https://www.facebook.com/KyivContracts/

https://www.facebook.com/events/2449983948420174/

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