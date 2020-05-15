GTA V раздают бесплатно в Epic Game Store: как скачать

В Epic Games Store 14 мая в 18:00 началась бесплатная раздача Grand Theft Auto V: Premium Edition, в которую входит сама игра GTA V, а также Grand Theft Auto Online и все ранее выпущенные материалы и обновления для нее.

Чтобы скачать игру, нужно перейти на сайт Epic Games Store. Там нужно пройти авторизацию или зарегистрироваться, если у вас еще нет аккаунта.

GTA V бесплатно в Epic Games Store

Стоит отметить, что для загрузки игры нужно будет пройти двухфакторную аутентификации. Для этого на сайте Epic Games Store нужно будет указать пароль, который система отправит вам на электронную почту. Таким образом в EGS защищают пользователей от кражи аккаунтов. Поскольку даже если пароль к аккаунту будет украден хакерами, они ничего не смогут сделать без доступа к почте пользователя.

Когда можно будет скачать GTA 5 в EGS

Игру можно добавить в свою библиотеку с 18:00 14 мая до 18:00 21 мая. После этого начнется раздача новой бесплатной игры, а GTA V навсегда останется в вашей библиотеке EGS.

Что входит в издание Grand Theft Auto V: Premium Edition

Пользователи, скачавшие игру, получат:

полный сюжетный режим GTA V;

бесплатный доступ к Grand Theft Auto Online;

обновления "Судный день", "Торговля оружием", "Контрабандисты", "Байкеры" и многое другое;

стартовый набор "Преступная организация", в который входят самые популярные материалы стоимостью более 10 миллионов долларов GTA, а также денежный бонус в размере 1 миллиона долларов GTA (появится на счету игрока в течение 1-7 дней).

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