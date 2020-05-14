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14 мая • обновлено в 16:38
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GTA V раздадут бесплатно в Epic Game Store: как скачать

1.9т
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Раздача новой бесплатной игры GTA 5 в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store начнется сегодня, 14 мая.

Об этом сообщает пользователь Twitter, который заметил в микроблоге Epic Games Store запись, где подтверждается грядущая раздача Grand Theft Auto V. Однако вскоре публикацию удалили.

В Epic Game Store раздадут GTA 5

В Epic Game Store раздадут GTA 5

3dnews.ru

Когда можно будет скачать GTA 5 в EGS. Дата и время

Как стало известно из записи, игру можно будет добавить в свою библиотеку 14 мая, начиная с 18:00, и до 21 мая, 18:00.

Сообщается, что раздавать премиум-издание будут с дополнительным контентом. Также отмечается, что GTA 5 не удалится из вашей библиотеки после 21 мая 2020, а останется навсегда.

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Автор
Анна Михно
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