Группа YUKO про жизнь, смерть и Евровидение

Только недавно отгремел Национальный отбор на Евровидение 2020. Состоится оно или нет - большой вопрос.

Но мы уже открыли для себя талантливых украинских артистов новой волны.

Сегодня OBOZREVATEL и его музыкальный критик Баглан Аязбаев беседует с участниками группы YUKO, которые ярко завили о себе в прошлогоднем Нацотборе 2019.

Стас Королев и Юлия Юрина имеют в активе контракт с лейблом Masterskaya и географию гастролей, охватывающую, помимо Украины, Македонию, Польшу, Венгрию и Казахстан.

Стас Королев и Юлия Юрина (YUKO) Фото Ольга Мурзаева

– Недавно группе YUKO исполнилось три года. Вы сделали очень много: два полновесных альбома, два мини-альбома, несколько синглов, гастроли по стране и за рубежом, в мае у вас планируется украинский тур. Очевидно, что вы группа, которая работает много и интенсивно. Откуда берете топливо? Что вас заряжает?

Юля: Заряжает публика и ее энергетика. Мы общаемся с нашими зрителями в социальных сетях, в чате (он называется Юкеры), обсуждаем новости, поддерживаем друг друга. Встреча со зрителем - это как встреча с давним другом, который живет в другом городе. Нас заряжает энергетика зала, когда люди кайфуют под сценой. Не передать словами, что это за ощущение, когда наши слушатели одним большим хором поют с нами наши песни. Мы живем от концерта к концерту. Эта как зависимость. Софиты, громкий звук, драйв, новый вызов.

Стас: Заряжает мысль о том, что мы конечны. Здесь и сейчас мы имеем все возможности для того, чтобы творчески самовыражаться. Это состояние в определенный момент закончится. До тех пор, пока ты осознаешь конечность себя и конечность продуктивного этапа твоей жизни, какая еще нужна мотивация для того, чтобы заниматься своим любимым делом?

– Жанр своей музыки вы обозначили как фольктроника. В основе песен тексты народных песен, прошедшие обработку электронными инструментами. По форме электроника, а по духу отвязный панк-рок. Вы решили принять участие в отборочных на Евровидение в прошлом году, формат которого откровенно попсовый. Как вы там себя чувствовали? Смогли остаться самими собой или пришлось привести себя в состояние, более соответствующее проекту?

Стас: Мы высоко ценим свою самобытность. Поэтому перед тем, как принимать решение об участии в Национальном отборе, мы решили, что песню для конкурса будем выбирать из альбома "DURA?", который вышел как раз осенью 2018, а не сочинять специально "под Евровидение", чтобы ненароком не изменить себе. Поэтому для себя поход на Нацотбор мы позиционировали как попытку "расширить формат" - показать телеаудитории то, к чему она якобы не готова.

Юля: Национальный отбор - это отображение массовых трендов в стране, в Европе, да и в мире в целом. Я думаю, что на шоу такого формата все же должна появляться разная музыка, чтобы слушатель нашел для себя самую близкую песню. А потом уже увидим картину настроения целой страны. В наш век очень странно и глупо пытаться написать музыку, которая могла быть популярной в прошлом году. Сейчас в массах может завируситься абсолютно любая песня, поэтому в нынешнем мире тренд невозможно предугадать, это дает толчок к новому и необычному.

Стас Королев и Юлия Юрина (YUKO) фото Ольга Мурзаева

– Вас можно назвать представителями новой волны украинской музыки. Вы находитесь если не в самом авангарде, то точно в первой обойме. Думаю, что многие украинские молодые команды и артисты смотрят на вас, как на ориентир и модель успеха. Тем не менее, волна независимых музыкантов все еще формируется. И даже самые успешные среди них пока отстают от устоявшихся поп- проектов по масштабам популярности и финансовой отдаче. Насколько вы амбициозны в ваших планах? Вас устраивает нишевость проекта или вы хотите в какой-то момент стать частью мейнстрима?

Юля: Мейнстрим - это то, что полюбилось и въелось глубоко с корнями большому количеству аудитории. Это не плохо. Главное - чтобы не мы писали мейнстримовую музыку, а чтобы людям заходило то, что мы делаем, чтобы это стало массово популярным. И когда ты делаешь то, что органично тебе, и это еще нравится людям — это прекрасно. И кстати, спасибо, что назвали примером для начинающих музыкантов. Это очень льстит.

Стас: В первую очередь, музыка YUKO - это то, что мы хотим делать и в чем самовыражаемся. Нишевость музыки - это уже результат. Но несмотря на это, для нас важно взаимодействие с большой аудиторией во всем мире. Если нишевая музыка активно резонирует с большим количеством людей, она может стать мейнстримом, не прибегая к необходимости принимать какие-то дополнительные "правила игры".

Несмотря на то, что сегодня из-за пандемии отменяются концерты, переносятся фестивали, пустеют залы и ночные клубы, творчество музыкантов не останавливается. Будем надеяться, что вынужденный перерыв в гастролях даст возможность родиться еще большему количеству новых песен, альбомов и видеоклипов.

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