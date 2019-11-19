Группа Антитела собрал два Дворцы спорта с аншлагами

Группа Антитела сыграла два аншлаговых концерта подряд во Дворце Спорта. В родном городе – Киеве билеты на запланированный концерт на 17 ноября раскупили за два месяца до события, поэтому Антитела решили сделать дополнительный концерт, накануне, 16 ноября.

Это финальные концерты первого этапа стадионного тура Hello, проходивших в пяти городах Украины. Два с половиной часа невероятной живой атмосферы. Двести киловатт мощного звука, яркое световое и лазерное шоу, стадионная сцена и более 20000 тысяч фанатов, которые пели сердцем и в унисон любимые хиты группы за 11 лет: "Верила", "TDME", "Танцуй", "Все красиво", "БудуВуду", "Молоком" и др ..

Специально для Киева группа приготовил много сюрпризов. На сцене вместе с Антителами песню "TDME" пел хор мальчиков и юношей капеллы им. Л. Ревуцкого под руководством Аиды Набиивны Зайцевой. В составе этого хора Тарас Тополя выступал в Ватикане перед Папой Римским и гастролировал по Европе. Дети с Art models спели песню "Лови момент" языком жестов, "Смотри в меня" Тополя выполнил в дуэте с солистом группы Detach Алексеем Веренчиком, а песню "Ив Кусто" украсил голос оперной дивы Натальи Чепченко.

Фанаты же в свою очередь тоже тщательно приготовились и приятно поразили музыкантов. В начале шоу Hello, когда группа Антитела вышел на сцену, их встретили тысячи красных фонарей с сердечками. А в фан-зоне под песню "Буде син" парень сделал предложение руки и сердца. Во время концерта группа снял клип на одну из песен. На какую – пока держат в тайне.

Специальными музыкальными гостями шоу были известная польская группа Chemia и харизматичный артист Melovin. Артисты сопровождали группу Антитела в течение всего стадионного тура.

На концерте во Дворце Спорта Антитела сообщили хорошую новость для поклонников группы. Группа объявила, что большой тур Hello продолжится в 2020 году. Он охватит более сорока городов Украины и Европы. От Запада к Востоку, от театров до стадионов, от районных городков в города миллионников. В качестве дополнения - атмосфера спецэффектов, свет и современный живой звук мирового уровня. Ведь именно Антитела на своих концертах впервые в Украине представили лучше сценическое оборудование, которое в 2018 году получило самые высокие мировые награды на музыкальной выставке в США. Эксклюзивная стадионная сцена в форме полукруга и шириной 40 метров будет адаптирована под все туре концертные площадки, чтобы сторонники в каждом городе смогли окунуться в музыкальный мир Антитела, почувствовать на полную их энергию и стать частью live-шоу "Hello".

"Когда создавали наш новый альбом "Hello" мы с самого начала представляли его звучание на стадионах и больших многотысячных площадках. Приятно, что наш родной Киев не уместился в один Дворец Спорта и мы собрали два дворца забитых до отказа. Мы пели, мы танцевали и вместе с большим количеством поклонников в зале решили, что следующий концерт в Киеве должен быть на НСК "Олимпийском". Так и будет! Очень вдохновил флешмоб, когда тысячи сердец загорелись на секторах и создали невероятную атмосферу. Спасибо всем кто был с нами! А готовимся ко второй части велик го тура "Hello" не только в Украине, но и за ее пределами", - поделился впечатлениями Тарас Тополя.

Режиссерами шоу выступили Антитела и Анна Обоянская. Шоу "Hello" - это новый формат концертов, который уже поразил сторонников масштабам сценической конструкции, размерами экранов, количеством светового оборудования. Специально для тура спроектирована уникальная конструкция сцены в форме полукруга, шириной более сорока метров. Во Дворце Спорта была именно та сцена, и на стадионах. Все, кто не смог увидеть шоу HELLO вживую, имел возможность смотреть прямую трансляцию на телеканале M1.

Так Антитела звучат сегодня. Звучат для всей семьи. Антитела – больше, чем музыка!

Напомним, тур HELLO происходит в поддержку одноименного альбома, который группа презентовала в этом году 12 апреля. Билеты на второй этап тура уже в продаже. С полным перечнем городов и стран тура можно ознакомиться на официальных страницах группы Антитела. Города будут дополняться.

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