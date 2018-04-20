Фестиваль-конкурс "Чайковский FEST" 2018

Фестиваль "Чайковский FEST" в 2018 году не просто обновляет визуальное представление, но и перерастает в фестиваль-конкурс молодых талантов. В течение трех майских дней лучшие музыканты Украины будут выбирать среди талантливых детей и молодежи, лауреатов премии фестиваля классической музыки имени Петра Ильича Чайковского.

25-27 мая стены крепости XVIII в. Круглый Двор приглашают окунуться в мир волшебной классической музыки, духовного подъема и душевного отдыха на фестивале "Чайковский FEST" 2018, который в этом году проходит при поддержке Министерства культуры Украины.

Купить билеты: https://trostianets.karabas.com/festival-konkurs-chajkovskij-fest-2018-abonement