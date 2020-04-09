Фестиваль "Черноморские игры-2020" перенесли: когда состоится музыкальный конкурс

Оргкомитет 18-го Всеукраинского благотворительного детского фестиваля "Черноморские игры" принял решение перенести проведение финальной части фестиваля с июля 2020 года на июль 2021.

Такое решение обусловлено эпидемиологической ситуацией в Украине и в мире в целом, сообщила пресс-служба "Черноморских игр".

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Цель фестиваля остается неизменной:

находить талантливых детей, предоставлять им возможность для творческой реализации;

знакомить широкую общественность с талантливыми детьми Украины с помощью всех видов коммуникаций;

создавать условия для обмена опытом между опытными специалистами музыкальной отрасли, и теми, кто только становится на этот путь.

Все пункты этой цели требуют тесного контакта конкурсантов, их родителей, преподавателей с многочисленной аудиторией и со специалистами музыкальной индустрии: членами жюри, организаторами, медиа. Без этого достижение цели фестиваля невозможно.

Официальный сайт "Черноморских игр"

"Мы четко осознаем, что с завершением сроков карантина не исчезнет проблема опасности для здоровья людей. Это касается как здоровья физического, так и психологического. Для этого должно пройти определенное время. А поскольку фестиваль "Черноморские игры" – это, прежде всего, масштабный праздник для детей, мы не имеем права рисковать их здоровьем и здоровьем всех зрителей и участников проекта", – отметили организаторы.

Также они указали: чтобы на должном уровне провести 18-е "Черноморские игры" в указанный срок (26-28 июля 2020 года в Скадовске), необходимо до 17 мая осуществить живое прослушивание детей.

На сегодняшний день мы не имеем никакой уверенности, что это будет возможно. Смещение сроков фестиваля до сентября – тоже невозможно из-за начала учебного сезона, который, надеемся, сможет начаться вовремя. Со своей стороны, мы приняли решение, что все дети, которые подали заявки на "Черноморские игры 2020" и будут отобраны во второй тур – живого прослушивания – автоматически попадут во второй тур "Черноморских игр 2021". Ради этого мы временно изменим положение фестиваля чтобы предоставить возможность принять участие в нем детям, которые в 2021 году пересекут 16-летний возрастной рубеж.

Отметим, благотворительный детский фестиваль "Черноморские игры" проводится с 1998 года в разгар курортного сезона в городе Скадовск Херсонской области, на берегу Черного моря.

За 17 предыдущих сезонов в конкурсе приняли участие более 35 000 детей. Миссия "Черноморских игр" – поиск, открытие, творческое и духовное развитие талантливых детей Украины независимо от их национального происхождения и социального положения.

Как сообщал OBOZREVATEL, на "Черноморских играх" в 2019 году победу одержала Валерия Фурман из Кривого Рога. О том, как проходили 17-е "Черноморские игры" читайте по ссылке.