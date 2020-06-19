Евровидение-2021 состоится по новым правилам: что известно

В следующем году песенный конкурс Евровидение-2021 состоится по новым правилам.

Организаторы разрешили записывать бэк-вокал на инструментальную фонограмму песни. Это поможет участникам воплощать в жизнь новые креативные идеи, а также путешествовать меньшим составом команды, сообщил ТСН.

"Уроки нынешней весны научили нас, что нужен план на случай всемирного кризиса, поэтому мы добавили соответствующие изменения в правила конкурса. Мы должны быть гибкими и менять даже сам формат и способ организации события в эти сложные времена", – заявил новый исполнительный директор конкурса Мартин Остердаль.

Отмечается, что конкурсанты смогут самостоятельно решать, нужен ли им во время выступления записанный бэк-вокал, который разрешено совмещать с живым пением.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, когда состоится Евровидение-2021.