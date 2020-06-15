Евровидение-2021: названы даты проведения конкурса

Международный песенный конкурс Евровидение-2021 состоится 18, 20 и 22 мая в городе Роттердам (Нидерланды).

Соревнование пройдет в стандартном формате: два полуфинала и гранд-финал. Об этом сообщили организаторы на официальном сайте Евровидения.

Так, первый и второй полуфиналы состоятся 18 и 20 мая соответственно. В рамках концертов конкурсанты будут бороться за право выступить в финале. Всего будет выбрано по 10 конкурсантов с каждого полуфинала.

Апостроф

Финал состоится в субботу, 22 мая. Мероприятия будут проходить на той же концертной площадке, что и планировалось в 2020 году – зале Ahoy Arena в Роттердаме.

Украину на конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме будет представлять колоритная группа Go_A, которая должны была ехать на конкурс в 2020 году. Национальный отбор в стране в 2021 году проводиться не будет.

Напомним, конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Вместо него организаторы провели альтернативное онлайн-шоу Europe Shine A Light, где показали песни всех конкурсантов, однако без голосования за победителя.

Как сообщал OBOZREVATEL: