"Если нас не слышат – нас увидят!" В Украине призвали поддержать культуру и шоу-бизнес

В Украине призвали поддержать украинский шоу-бизнес и культурную индустрию, которые пострадали на карантине из-за пандемии COVID-19. С марта 2020 года были отменены все концерты и культурные мероприятия в стране, что нанесло вред всей культурной сфере.

Для того, чтобы обратить внимание властей Украины на эту проблему, в стране решили провести акцию под названием "Стоп культурный карантин".

Пресс-служба

Так, во вторник, 12 мая в 22:00 на знаковых локациях украинских городов включат лучи света, направленные в небо. Главный месседж мирной акции:

"Увидьте нас! Услышьте нас! Дайте возможность работать, поговорите с нами о том, как совместно разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины!"

Так, по словам организаторов, правительства других стран активно внедряют программы поддержки населения и бизнеса, планируют поэтапный выход из карантина и прогнозируют возможные сценарии для индустрий, украинское правительство еще только разрабатывает пути преодоления кризиса.

На данный момент заведениям общественного питания позволили оборудовать летние площадки, парикмахерским – предварительную запись клиентов и четкие требования социальной дистанции, даже торгово-развлекательным центрам разрешили работать с ограничением по количеству посетителей.

"При этом сфера креативных индустрий и зрелищных мероприятий находится в забвении. Более 250 000 официальных работников — сегодня оказались без работы, в правительстве не существует сценария для них", – заявили организаторы.

Именно поэтому культурная индустрия объединяется, чтобы обратить на себя внимание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кабинет министров Украины решил ослабить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, с 11 мая. В то же время карантин продлили до 22 мая.

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утвердил постановление Минздрава с рекомендациями для заведений, которым позволили работать после смягчения карантина.

Так, в рамках ослабления карантинных мероприятий с 11 мая украинцам позволили посещать парки, скверы и зоны отдыха.

Кроме этого, кафе и ресторанам разрешили работать через "окно выдачи" и на летних площадках, а всем магазинам – продавать товары хозяйственного назначения, мебель и тому подобное.

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