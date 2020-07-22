Эротическое шоу для взрослых: варьете "Рояль" возвращается на сцену столичного Caribbean Club

Зрелищное и откровенное варьете-шоу "Рояль", которое покорило сердца нескольких тысяч зрителей, возвращается на сцену столичного Caribbean Club Concert Hall. Первые показы после карантина перерыва состоятся 14, 21 и 28 августа.

Caribbean Club представляет в Киеве искусство варьете, которое появилось в Париже и уже 100 лет популярное во всем мире:

"Мы на один вечер приглашаем зрителей на свидание с Парижем! Комфортная атмосфера, полумрак, удобное кресло, бокал ароматного вина и притягательное шоу в лучших традициях. Здесь вы не увидите вульгарных постановок. Легкий эротизм перформанса и утонченная сексуальность не оставят равнодушным никого", – рассказали организаторы шоу.

Варьете-шоу "Рояль" состоит из музыкальных и откровенных перформансов. Оригинальная аранжировка, яркие костюмы, живая музыка и обольстительные танцовщицы – вот на этом моменте уже можно покупать билеты!

Варьете-шоу "Рояль"

Варьете-шоу "Рояль"

Варьете-шоу "Рояль"

Варьете-шоу "Рояль"

Лидер группы "ВВ" Олег Скрипка поделился своими впечатлениями после просмотра шоу: "Еще в древнем холодном Париже я когда-то мечтал, чтобы в Киеве также появилось настоящее кабаре. И вот "Рояль" – это действительно прекрасное кабаре. И наша публика уже знает формат и активно посещает бурлеск-шоу. В зале я видел людей, которые любят и понимают этот легкий жанр. Но здесь присутствуют важные вещи – открытость, теплота, искренность и, безусловно, яркие эмоции!".

Музыкальным продюсером шоу выступил известный украинский музыкант и композитор Алексей Боголюбов. Известные мелодии, которые попадают в него, приобретают новое звучание.

Хореографами-постановщиками шоу стали украинские танцовщицы, участницы проектов "Танцую для тебя" и "Танцы со звездами" – Анна Паламарчук, Екатерина Тришина и Светлана Черныш. Режиссеры достигли своей цели и доказали, что за Кабаре не обязательно ехать во Францию – они создали маленький Париж в центре Киева.

Шоу собрало более 20 аншлагов подряд и покорило сердца тысяч зрителей. Теперь ваша очередь насладиться искусством варьете!

Медиа-партнеры шоу – Ретро FM, Playboy и What's On. Купить билеты на варьете "Рояль" можно на сайте.