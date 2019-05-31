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Эксклюзивно на М1: 1 июня Love It Ритм вместе с MONATIK!

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Автор резонансных танцевальных хитов, мультиартист, композитор и саундпродюсер MONATIK готовит совершенно новое стадионное шоу — “Love It Ритм”.

1 июня MONATIK презентует свой третий студийный альбом на главной спортивной арене страны — НСК “Олимпийский”. Режиссером-постановщиком “Love It Ритм” выступит Денис Стульников, который вместе с MONATIK создавал самые неординарные творческие концепции. Ради этого музыкального события, которое уже обещает стать мощным взрывом, фанаты исполнителя соберутся со всех уголков страны!

Эксклюзивно на М1: 1 июня Love It Ритм вместе с MONATIK!

Телеканал М1 предоставляет уникальную возможность стать частью грандиозного шоу! Будьте вместе с нами, начиная с 17:00! Смотрите прямые включения с пяти точек на НСК “Олимпийский”. А в 21:15 эксклюзивно только на М1 — начало феерического концерта INTRO (Stadium Show LOVE IT ритм) и LOVE IT ритм.

Планируете пойти на Love It Ритм? На территории НСК ищите фотозону “M1 Music Awards”, делайте мгновенные фото — и получайте эксклюзивный промо-код на скидку на билет на “M1 Music Awards. П’ять”. А тех, кто сделает самую креативную фотографию, ожидает потрясающий сюрприз! Детали узнавайте непосредственно на фотозоне и в социальных сетях телеканала М1.

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Monatik
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