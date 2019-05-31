Эксклюзивно на М1: 1 июня Love It Ритм вместе с MONATIK!

Автор резонансных танцевальных хитов, мультиартист, композитор и саундпродюсер MONATIK готовит совершенно новое стадионное шоу — “Love It Ритм”.

1 июня MONATIK презентует свой третий студийный альбом на главной спортивной арене страны — НСК “Олимпийский”. Режиссером-постановщиком “Love It Ритм” выступит Денис Стульников, который вместе с MONATIK создавал самые неординарные творческие концепции. Ради этого музыкального события, которое уже обещает стать мощным взрывом, фанаты исполнителя соберутся со всех уголков страны!

Телеканал М1 предоставляет уникальную возможность стать частью грандиозного шоу! Будьте вместе с нами, начиная с 17:00! Смотрите прямые включения с пяти точек на НСК “Олимпийский”. А в 21:15 эксклюзивно только на М1 — начало феерического концерта INTRO (Stadium Show LOVE IT ритм) и LOVE IT ритм.

Планируете пойти на Love It Ритм? На территории НСК ищите фотозону “M1 Music Awards”, делайте мгновенные фото — и получайте эксклюзивный промо-код на скидку на билет на “M1 Music Awards. П’ять”. А тех, кто сделает самую креативную фотографию, ожидает потрясающий сюрприз! Детали узнавайте непосредственно на фотозоне и в социальных сетях телеканала М1.

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