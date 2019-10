Джаз в Киеве: обладатели Грэмми выступят на Jazz Weekend

Окунуться в мир чарующей мелодии саксофона, фортепиано и насладиться яркими джазовыми выступлениями, можно уже этой осенью в столице Украины. Столичный культурный центр Freedom Hall 21-23 и 29 ноября проведет джаз-фестиваль Jazz Weekend, на котором будут представлены прославленные звезды мировой джазовой музыки.

Основателем и идеологом нового джазового фестивального формата стал Александр Серый, президент одного из самых первых фестивалей джаза в Украине. Теперь славные традиции прошлого живут в новом имени, но миссия остается прежней: знакомство украинской аудитории с лидерами мировой музыкальной культуры, и с той музыкой, которая уже не одно десятилетие приводит в восторг весь мир.

Американский госпел откроет программу джаз-уикенда

Первый день джаз-фестиваля будет открыт американской джазовой группой The Baylor Project. Сегодня в работах этих исполнителей звучат такие музыкальные направления как соул, джаз, блюз, свинг и госпел, а их первый альбом The Journey получил две номинации Грэмми, возглавив Billboard Jazz Chart.

Симбиоз культур от Incognito

Далее джазовыми импровизациями порадует группа из Британии Incognito, которая вот уже на протяжении четырех десятилетий пользуется всемирной популярностью. Группа Incognito была создана гитаристом (певцом и продюсером) Жан-Полем "Блуи" Моником еще в 70-х годах. Несмотря на то, что состав группы много раз менялся, Жан-Поль благодаря своей многокультурности смело и соблазнительно доносит публике джаз-фьюжн, поп-рок, латинский джаз и по сегодняшний день не теряет сумасшедшей популярности.

Исландские джазмены Mezzoforte

Первую часть джаз фестиваля в Киеве закроют исландские джазмены, группа Mezzoforte, которая считается самой топовой фьюжн-группой Европы. На музыке этих ребят выросло не одно поколение в самых разных уголках планеты. Хотя история ребят начиналась достаточно тривиально. Четверо подростков решили создать группу. Однако сразу найти себя в музыке у них не получилось. Музыканты долго и упорно практиковались играть в стиле Chick Corea, Al di Meola, до тех пор, пока не обрели свой индивидуальный стиль в джазовом направлении. Таким образом, композиция Garden Party группы Mezzoforte в 80-х годах взорвала топ-чаты всех стран ЕС, подарив им счастливый билет в многогранный мир музыки. Сегодня группа часто гастролирует по Японии, США, странам Европы и записывает новый музыкальный материал, который впервые будет представлен и на джаз-фестивале в Киеве.

Родоначальник smooth jazz и хип-хоп

В завершение джаз-уикенда выступит талантливый американский аранжировщик и пианист – Bob James, обладатель двух Grammy. Bob James считают прародителем smooth jazz, а любят его за невероятную сложность аранжировок и эксцентричные жанровые миксы. К слову, его музыка не только внесла лепту в развитие джаза, но и повлияла на хип-хоп.

Его произведения Nautilus и Take Me to the Mardi относят к самым популярным, фрагменты которых используюся в создании современной хип-хоп музыки. Bob James специально прилетает на Jazz Weekend для совместного выступления с украинским саксофонистом Андреем Чмутом.

