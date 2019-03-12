Друга Ріка установила концертный рекорд

Почти 8 0000 слушателей пришли 8 марта во Дворец Спорта, чтобы услышать альбом "Піраміда".

Сообщение о том, что "Друга Ріка" планирует собрать свой первый Дворец Спорта появилось в соцсетях группы днем 21 января. Выступление в поддержку альбома "Піраміда" должно было стать самым большим в истории команды, группа планировала установить своеобразный концертный рекорд. А именно — сделать то, чего ранее не делал никто из украинских артистов — собрать самый масштабный концертный зал страны всего за полтора месяца.

Максим Ткаченко, компания организатор "Квартал Концерт":

Конечно, это была авантюра чистой воды. Заявляя концерт, мы все рисковали — кто-то деньгами, кто-то своим имиджем. Ведь, если главный страх организатора "уйти в минус", главный страх артиста — выступать перед пустым залом. Но вместе с этим мы все верили в потенциал группы и безусловную популярность "Друга Ріка" среди слушателей. Не зря ведь песня "Секрет" из альбома "Піраміда" в прошлом году прозвучала в эфире радиостанций более 530 000 раз, став одним из самых популярных треков года.

Февраль прошел для "Друга Ріка" под эгидой масштабной промо-кампании. В течение месяца Валерий Харчишин дал более 15 интервью, появился на 4 обложках крупных еженедельников, посетил 7 телеэфиров и побывал в гостях на всех радиостанциях страны. В интернете кампания была поддержана серией видеороликов #ТрубаКличе, во время которых Валерий Харчишин в компании популярного блогера и музыканта Ивана Марунича появлялся в разных местах Киева, играл на трубе свои песни и лично приглашал прохожих на концерт и даже ворвался в эфир вечерних новостей, обескуражив ведущего.

Максим Плахтий, билетный сервис karabas.com

В течение месяца мы наблюдали несколько волн интереса к концерту группы. Основная масса билетов была продана на старте продаж и накануне концерта. Как результат, могу поделиться интересной статистикой — через контрольно-пропускные системы нашего сервиса во Дворец Спорта прошло 7777 обладателей билетов. Согласитесь, это действительно исключительный результат, еще и такая цифра! Думаю, своим примером "Друга Рiка" доказали, что билет может быть отличным подарком к празднику.

Специальным гостями концерта стали одна из лучших хоровых капелл Европы "Орея", где когда-то начинал свою музыкальную карьеру Валерий Харчишин и музыканты оркестра НАОНІ, с которыми "Друга Ріка" связывают два совместных аншлаговых концерта в киевской опере. Кроме обещанной "Піраміди", которую и сами музыканты, и их поклонники называют вершиной творчества "Друга Ріка", за 2,5 часа концерта прозвучали "Назавжди", "Денніч", "Спи до завтра", "Вже не сам", "Догоним! Доженемо!" и другие хиты группы, многие из которых зал поддержал хоровым пением.

Валерий Харчишин, "Друга Ріка"

Конечно, я тоже волновался. До самого последнего момента не знал, удалось ли нам собрать зал и сколько билетов продано. Сознательно избегал этого вопроса и просил не говорить мне никакой информации. И если наш концерт стал для кого-то лучшим подарком к 8 марта, то лучшим подарком лично мне стал полный зал, который я увидел выйдя на сцену Дворца Спорта, незабываемые ощущения!

На концертных рекордах в 2019-м "Друга Ріка" не планирует останавливаться. Уже в мае группа отправляется в тур США и Канадой. А совсем скоро команда анонсирует выступления на музыкальных фестивалях в Украине.

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