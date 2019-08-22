Международный фестиваль современного искусства DniPRO GogolFest впервые состоится в Днепре в течение 27-29 сентября 2019 года. В этом году Днепр станет еще одним городом, присоединилось к проекту GogolFest Inoculation – нового проекта от команды фестиваля GOGOLFEST, целью которого является объединить города в Украине с помощью искусства и осуществить мечту о "новой Украины".

Киевская и днепровская команды фестиваля имеют целью раскрыть потенциал создания больших художественных проектов в Днепре и помочь городу найти свое современное айдентику среди крупных промышленных и одновременно удобных для жизни городов в Украине. Так появилась и название нового фестиваля: Dni – буквальная транслитерация украинского слова "дне", PRO – продакшн (создание, прогресс, процесс, проекция).

Концепция фестиваля в Днепре состоит из ряда понятий (догм):

PROto – прошлое, что дало начало;

PROduction – действия, дающие результат;

PROfessionalism – уверены решения, изменяющие все вокруг;

PROtection – защиту, дает будущее;

PROmise – будущее, которого хочешь.

DniPRO GogolFest говорит о городе и его идеи. Особенностью фестиваля в городе являются: тесное сплетение украинского и иностранного современного искусства в формах резиденций, перформансов и гепенинг; уникальное использования пространств в site - specific проектах.

Традиционно фестиваль будет включать театральную, музыкальную, визуальную, образовательную и детскую программы. В этом году в Днепре выступят театральные формации из Германии и Франции, организаторы также обещают насыщенную и интересную перформативном и образовательную программы.

DniPRO GogolFest состоится в центральной части города, в частности, на территории кинокомпании Contrabas и телеканала UA: Днепр. Организаторы выбрали нестандартные локации, которые станут сценографией для современных художественных проектов.

Ключевые события:

27 сентября – открытия фестиваля – грандиозное шоу PRO dniPRO на площади Героев Майдана от режиссера Влада Троицкого, приуроченный открытию нового фестиваля в Днепре. В шоу примут участие рейв-бэнд ЦеШо и музыкально-театральная формация NovaOpera.

28 сентября – спец-событие недостроенной станции метро Центральная и показ оперы-реквием IYOV, которая вошла в ТОП-10 опер мира в 2018 году.

29 сентября – представление от ЦСИ "ДАХ" "Сон Алисы", выступления экспериментального этно-электронного дуэта OY Sound System и легендарного фрик-кабаре DakhDaughters.

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