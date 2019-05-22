Дарим билеты на фильм об Элтоне Джоне - "Рокетмен"

С 6 июня в украинский прокат выходит фэнтезийный байопик об одном из самых успешных исполнителей современности – неповторимом сэре Элтоне Джоне.

Посмотри первым невероятную историю становления суперзвезды - прими участие в конкурсе на розыгрыш билетов и сувениров на фэнтезийный байопик "Рокетмен"!

🎬 1 место – 2 билета на допремьерный показ в Киеве и куртка

🎬 2-3 место – 2 билета на допремьерный показ в Киеве и очки

Чтобы стать участником конкурса, нужно выполнить условия, - подписаться на страницу Obozrevatel и Paramount Pictures, лайкнуть конкурс и поделиться им с друзьями. В комментариях, также укажите свою самую любимую песню Элтона Джона.

О фильме: фэнтезийный байопик об одном из самых успешных исполнителей современности – неповторимого сэра Элтона Джона. История о том, как музыкальный вундеркинд превратился в легенду британского рока.

Победители будут определены 26.05. Ваша страница должна быть открытой.

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