"Бумбокс" порадуют украинцев уникальным шоу: когда состоится

Популярная украинская группа "Бумбокс" анонсировала два уникальных шоу "Бедам всем назло" в Киеве. Концерты состоятся 18 и 19 сентября в клубе Stereo Plaza два.

Для того чтобы соблюсти все меры безопасности, группа сыграет в большом зале Stereo Plaza "сидячие" концерты. Для этого зала формат – новый, потому количество билетов на концерты ограничено, сообщила пресс-служба "Бумбокс".

Уникальные шоу "Бумбокс" состоятся в сентябре Фото: Ольга Третьякова

"Это будут необычные концерты – не туровые “Таємний код: Рубікон”, не тройка и не Бумбокс Family Show. Мы придумали новый формат, учитывая сложившуюся ситуацию – собрали вместе лучшие лирические песни с разных альбомов банды "Бумбокс", дали некоторым из них новое звучание и назвали получившуюся программу фразой из песни “Люди” – “Бiдам усiм назло”. Приходите, будем вместе смеяться и плакать", – говорится в сообщении.

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк Фото: Ольга Третьякова

Отметим, приобрести билеты можно по ссылкам, указанным ниже:

Ранее фронтмен группы "Бумбокс" откровенно рассказал изданию OBOZREVATEL о том, как группа начинала свой творческий путь и каким было их творчество 15 лет назад. Подробнее читайте в материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк эмоционально высказался об украинских звездах в России.