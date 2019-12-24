25 декабря в помещении Театра имени И. Франко в 16:00 и в 19:00 состоится Большое симфоническое шоу "New Year Oscar" ( "Новогодний Оскар") в исполнении оркестра и хора с интересной программой.

Вам в программе - легендарные саундтреки из кинофильмов, которые были номинированы и получили высшую награду в киноискусстве, стали культовыми и сделали настоящую историю в мировом кинематографе.

Специальные гости проекта:

Анжелика Савченко – Заслуженная артистка Украины (актриса Киевского национального драматического театра им. И. Франко).

Подарите праздник себе и своим близким!

Билеты по ссылке :

Веселых праздников!

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