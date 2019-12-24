Главная Новости
24 декабря • обновлено в 16:26
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Афиша

Большое симфоническое шоу "New Year Oscar"

327
Читать материал на украинском

25 декабря в помещении Театра имени И. Франко в 16:00 и в 19:00 состоится Большое симфоническое шоу "New Year Oscar" ( "Новогодний Оскар") в исполнении оркестра и хора с интересной программой.

Большое симфоническое шоу "New Year Oscar"

Вам в программе - легендарные саундтреки из кинофильмов, которые были номинированы и получили высшую награду в киноискусстве, стали культовыми и сделали настоящую историю в мировом кинематографе.

Большое симфоническое шоу "New Year Oscar"

Специальные гости проекта:

Анжелика Савченко – Заслуженная артистка Украины (актриса Киевского национального драматического театра им. И. Франко).

Большое симфоническое шоу "New Year Oscar"

Подарите праздник себе и своим близким!

Билеты по ссылке :

Веселых праздников!

Большое симфоническое шоу "New Year Oscar"

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги