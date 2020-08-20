Более 170 музыкантов сыграли концерт под открытым небом в Киеве

На Пейзажной аллее в Киеве состоялся масштабный концерт классической музыки. Мероприятие #ХайЗвучитьУкраина посвященно Дню Независимости.

Как сообщила с места основательница фонда "Открытая музыка города" Мария Дидковская, на Пейзажной аллее проходили съемки грандиозного концерта "Ода независимости" ко Дню Независимости, который пройдет 24 августа в 19:00 в парке им. Тараса Шевченко.

"Это не совсем концерт, ведь, как видите, нет зрительских мест, как и, собственно, зрителей. Сейчас мы готовим действительно грандиозный концерт классической музыки, к которому сможет присоединиться вся Украина! Он состоится 24 августа по случаю Дня независимости в парке Шевченко. Но это не будет концерт в традиционном понимании – это будет сочетание оффлайн и онлайн форматов, когда на большом экране под открытым небом и одновременно на YouTube-канале Classic Picnic и на светском портале JetSetter.ua будут транслировать выступления одних из лучших музыкальных коллективов и композиторов Украины ", – поделилась Мария Дидковская

На официальной странице Classic Picnic также сообщается, что под руководством режиссера Елены Савчук сейчас в разных уголках Украины проходят записи концертов выдающихся музыкальных коллективов. К инициативе уже присоединились прославленные коллективы из Киева, Харькова, Львова и Одессы. Настоящие виртуозы продемонстрируют вам, как звучит Украина. В частности, для вас выступят:

Национальная заслуженная академическая капелла Украины "Думка"

Национальный академический симфонический оркестр Украины

Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. Лысенко

Львовская национальная филармония

Академический камерный оркестр "Виртуозы Львова"

Национальный одесский филармонический оркестр

Со своей стороны председатель Шевченковской райгосадминистрации Олег Гаряга также прокомментировал идею реализации социального проекта: "Мы ежегодно поддерживаем культурный проект Сlassic Picnic и талантливые творческие коллективы, которые популяризируют музыкальную культуру в нашем обществе. Многие даже не представляют, какой многогранной может быть классическая музыка. Поэтому добро пожаловать на концерт, это позволит вам окунуться в атмосферу искусства и насладиться творчеством известных музыкальных коллективов и композиторов ".

Фонд "Открытая Музыка Города" – это проект и одноименный благотворительный фонд, целью которого является популяризация классической музыки, повышение музыкального образования граждан и формирования сознательного общества посредством культурных инициатив.

Присоединиться к концерту можно будет оффлайн – трансляция на большом экране в парке Тараса Шевченко (конечно же, на безопасной дистанции и с соблюдением масочного режима), а также онлайн на официальной FaceBook странице Classic Picnic и портале Jetsetter.ua.

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