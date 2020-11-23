"Библиотека для героев": крупнейший книжный онлайн-магазин Украины поддержал военных

Всеукраинская книжная платформа Yakaboo реализовала второй этап социального проекта "Библиотека для героев", в рамках которого военнослужащие воздушных сил Украины в Виннице, учебного центра сухопутных войск "Яворов" на Львовщине, а также Кременчугского госпиталя получили 500 книг.

В июне команда Yakaboo впервые передала 400 книг военнослужащим с прифронтового Мариуполя. Основана инициатива нашла отклик у бойцов, сообщили OBOZREVATEL организаторы акции.

На этот раз военные получили современную украинскую художественную и историческую литературу, мировые бестселлеры, включая на английском языке, книги по противодействию пропаганде и информационной войне и тому подобное. Среди них – "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани, "Это не пропаганда" Питера Померанцева, "Феликс Австрия" Софии Андрухович, "Список кораблей" Сергея Жадана, "Морские истории" адмирала Уильяма Г. Макрейвен, "Воины" Мэри Роуч, "Искусство войны" Сунь-дзи и другие.

Социальный проект "Библиотека для героев". Пресс-служба

"Во время первой поездки мы увидели искреннюю заинтересованность и поняли, что нашим защитникам не хватает качественной современной литературы. Поэтому мы решили, что проект станет постоянным и будет реализовываться по всей стране. ведь чтение является неотъемлемой составляющей развития и саморазвития украинского общества и нации", – рассказал CEO Yakaboo, член правления Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Иван Богдан.

Социальный проект "Библиотека для героев". Пресс-служба

"Очень часто спрашивают ветеранскую литературу. Она есть в продаже, но не в библиотеках воинских частей. В книгах военные читают об эмоциях, которые они переживают и понимают, что это – нормально, это принимают и с этим живут. Также есть огромная потребность в литературе о военном деле и опыте. Запрос на нее колоссальный", – добавила подполковник ВСУ Елена Рыбчук.

Ранее OBOZREVATEL вместе с Yakaboo также публиковал подборку книг для женщин: 10 вариантов для мотивации и саморазвития.