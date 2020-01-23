BE SUSTAINABLE! В Украине стартует Ukrainian Fashion Week

Меняются календари событий, правила игры и приоритетные направления развития моды в мире. Украинская fashion-индустрия, как полноценный и системный участник международных fashion-процессов, так же сознательно идет по пути кардинальных изменений. И лидером этих изменений выступает Ukrainian Fashion Week.

Общим изменениям соответствует и изменение визуальной концепции Ukrainian Fashion Week. Реализуя концепцию, мы хотели показать, что украинская мода – это мода, которая больше не вмещается в старые представления о себе. Сегодня она формирует новые – на разных уровнях и в различных аспектах своего существования. Она динамична и находится в постоянном взаимодействии с миром, она меняет его и меняется вместе с ним. Она растет и развивается. Она выходит за рамки и границы, преодолевает барьеры и препятствия. Ее заковать в клетку ограничений.

Ukrainian Fashion Week видит свое будущее в инициировании радикальных изменений в направлении устойчивой моды.

BE SUSTAINABLE! Сознательная мода – реальность украинской модной индустрии

Проект растет и становится настоящим центром инноваций и нетворкинга для украинской сознательной моды. В пространстве BE SUSTAINABLE! мы максимально погружаем аудиторию в мир дизайнеров, демонстрируем локальные стали практики вместе с технологическими решениями. В визуальный и интерактивный способы мы переносим связь с ответственным модой за пределы Художественного Арсенала и создаем истории, которые не пойдут в забвение. Истории, которые будут оставаться вдохновением для тех, кто будет выбирать ответственность как ДНК своего бренда. Лекторий проекту BE SUSTAINABLE! в этом сезоне превращается в масштабный международный саммит может стать отправной точкой для реализации идей sustainable fashion в Украине.

Миссия мероприятия – собрать и вдохновить всех, кого интересует горячая тема настоящего и будущего. Образовательную часть саммита завершат показы украинских дизайнеров, которые выбрали путь изменений в направлении ответственной моды на главном подиуме UFW. Sustainable-бренды становятся неотъемлемой частью Программы Ukrainian Fashion Week. BE SUSTAINABLE! Show организовано в коллаборации с телеканалом ICTV и пройдет при поддержке Sustainable Fashion Pad.

Начнет день саммита важное событие – портфолио-ревю брендов, которые разрабатывают и создают sustainable fashion продукты. Это событие – часть международного конкурса от VOGUE.It, партнером которого в Украине стал Ukrainian Fashion Week. Интервью с украинским sustаinаble-компаниями проводит контрибьютор Vogue Itаliа Риккардо Терзо.

Программа саммита открыта для посещения, поэтому узнать новую полезную информацию, найти решение, познакомиться и обменяться опытом смогут те, кто успеют зарегистрироваться первыми по ссылке. Программа BE SUSTAINABLE! fashion summit в полном объеме представлена в программе UFW.

Приглашение международных гостей проекту BE SUSTAINABLE! состоялось при поддержке посольства Королевства Швеции в Украине.

Приоритетом Ukrainian Fashion Week всегда оставалась поддержка молодых талантов и создание условий для их развития.

Поддержка молодых дизайнеров – инвестиция в будущее Украины

Впервые за 46 сезонов Ukrainian Fashion Week откроет показ молодых дизайнеров – FASHION ACCELERATOR SHOW. Эти дизайнеры – участники образовательной программы от Ukrainian Fashion Council – победители национальных и международных конкурсов, участники платформы New Names.

Ukrainian Fashion Week сезона FW20-21 предложит несколько показов в формате нон-стоп шоу для того, чтобы как можно больше молодых дизайнеров могли представить свои коллекции специалистам и представителям СМИ.

OPEN FASHION STUDIO graduate show объединит 19 молодых дизайнеров, завершили обучение в этом заведении – они покажут фрагменты своих выпускных коллекций.

Основана UFW в 2003 году платформа New Names представлять в этом сезоне 7 молодых дизайнеров.

Начнет New Generation Day 5 февраля лекция Джованни Оттонелло "Fashion Luxury: история и будущее" (IED-Istituto Europeo di Design, Италия).

Джованни Оттонелло, креативный директор и профессор IED-Istituto Europeo di Design, и Ольга Мелкова, региональный представитель IED, проведут открытую лекцию "Fashion Luxury: история и будущее". Что такое настоящая роскошь? Это непростой вопрос, поскольку ответ менялась на протяжении веков в зависимости от различных культур и исторических событий. Мы попробуем пройти развитие и эволюцию роскошной моды, чтобы лучше понять эту вселенную и понять, что luxury означает сегодня.

Регистрация на лекцию по ссылке.

Украинская Неделя Моды в очередной раз заявляет о своей открытости для проектов из разных сфер креативной индустрии. Ведь fashion – яркая площадка для демонстрации возможностей и результатов кроссекторальности.

Ukrainian Fashion Week – место коллабораций креативных индустрий

Одним из проектов, ярко демонстрирующих это направление развития UFW, в новом сезоне станет Art space бренда PRZHONSKAYA. Solitary Space – это плод творческой коллаборации музыкальной группы The Maunt, fashion-бренда PRZHONSKAYA и мультимедийной студии Astrum во главе с VJ Reign. Мультидисциплинарная Медиаарт-инсталляция является манифестацией нового формата художественного пространства. Музыка, мода и видео объединяются в интерактивный опыт, который расширяет границы чувственного восприятия и переносит посетителя в многомерный цифровой вселенной.

2 февраля в 18:30 в Art Space дизайнерский бренд одежды FINCH в партнерстве с украинским брендом очков Casta проведет презентацию коллекции с использованием AR-технологий и 3D-печати. Это первый курируемый AR-показ в Украине. Каждый гость сможет "примерить" на себя тематические Instagram-маски от FINCH и Casta.

Ukrainian Fashion Week остается местом кросдисциплинарних экспериментов для брендов, которые работают на пересечении fashion и искусства. 5 февраля в 18:30 Бренд Polina Veller представит авторскую интерпретацию одной из работ французской художницы с украинскими корнями Сони Делоне.

В новом сезоне оргкомитет UFW представит специальный выставочный проект. Визуальными объектами экспозиции станут обложки украинских и международных fashion-изданий, на которых присутствуют одежда и аксессуары украинских брендов.

# ПАРТНЕРЫ UFW FW20-21

BMW - официальный автомобиль Ukrainian Fashion Week

С 1 по 5 февраля в стенах Художественного Арсенала посетителей ждет спортивный автомобиль, призванный подчеркнуть сияние энергии своего владельца. Новый THE X6 - его технологичность во всех смыслах равна его спортивным характеристикам.

MARY KAY – официальный beauty-партнер Ukrainian Fashion Week

MARY KAY – топ-бренд в сфере красоты из более 55-летней историей и глобальной присутствием почти в 40 странах мира. Компания продолжает коллаборации с Ukrainian Fashion Week и готовит стильную локацию со множеством beauty-сюрпризов для всех гостей недели моды. Неизменной остается присутствие бренда на backstage – команда визажистов Mary Kay (Украина) традиционно создавать образы моделей для показов украинских дизайнеров, воплощая самые смелые makeup-идеи.

RIVIERA HOUSE - официальный отель Ukrainian Fashion Week

Riviera House принимать международных гостей Ukrainian Fashion Week в атмосфере изящества и комфорта. В отеле гости смогут насладиться своим пребыванием благодаря первоклассному обслуживанию и удобному расположению. Гостеприимство Riviera House останется приятным воспоминанием об Украине.

Riviera House - новый бутик-отель, расположенный в центре Подола с впечатляющим видом на Днепр. Минималистичный дизайн, натуральные материалы и изысканность всех 65 комнат не оставят равнодушным ни одного гостя. Три конференц зала - Chapter, Quote, Page - помогут рассказать любую историю вашего бизнеса или деловой встречи.

На 7-м этаже расположены паназиатский ресторан КАМА, что имеет панорамный вид на акваторию Днепра. На 2-м этаже в Sweet Book можно попробовать 13 видов французского десерта Шу или спрятаться на летней террасе заведения - Secret Garden by Sweet Book.

KRONENBOURG 1664 - официальный партнер Ukrainian Fashion Week

Посетите Bleu L'Atelier от Kronenbourg 1664!

Kronenbourg Blanc 1664 – французское пиво с утонченным вкусом, становится одним из символов громкой события модной жизни в Украине. Центром притяжения всех, кто не равнодушен к стилю, станет Bleu L'Atelier. Именно здесь гости Ukrainian Fashion Week смогут насладиться освежающим изысканным пивом Kronenbourg Blanc 1664 и стать свидетелями показательных выступлений с фэшн-драпажу.

TRESemmé - официальный партнер Ukrainian Fashion Week

Всемирно известный бренд TRESemmé знает все об уходе за волосами, поэтому уже второй сезон подряд выступает партнером Ukrainian Fashion Week и отвечает за создание актуальных образов для украинских моделей на главном подиуме страны. Компания была основана в 1948 году в Нью-Йорке и с тех пор неизменно руководствуется простой истиной: каждая женщина должна выглядеть и чувствовать себя роскошно – так, будто она только что вышла из салона. TRESemmé: Весь мир - твой подиум!

ELIO – мебель будущего

С 1995 года бренд создает инновационные кухни, гардеробы и двери, объединенные философией "future is now". Их smart-стекло для кухни и гардероб Air Nano с системой озонирования не имеют аналогов в мире. В течение UFW на гардеробных системах Elio экспонироваться вещи дизайнеров. Больше: elio.ua

VODA UA - официальный партнер Ukrainian Fashion Week

VODA UA – родниковая вода для сохранения здоровья и молодости! Энергия и свежесть, которые можно пить. VODA UA – это бренд, который создает интересный качественный продукт и разделяет наши ценности, главная из которых – свобода. Ведь свобода – необходимая составляющая любого творческого проявления, именно она позволяет дизайнерам быть оригинальными и создавать неповторимые коллекции. Свобода делает особенной и нашу воду. VODA UA – родниковая, она самостоятельно выходит на поверхность, ее содержание не требует никакого вмешательства и корректировки со стороны человека. Нас выбирают люди, для которых эстетика жизни не на последнем месте, они ценят изысканность бутылки, так же, как естественный вкус и высокое качество воды. VODA UA и ее специально разработана этнобутылка удовлетворяют вышеперечисленные требования.

IQOS - официальный партнер Ukrainian Fashion Week

L'OR – официальный кофейный партнер Ukrainian Fashion Week

L'OR приглашает окунуться в мир новых смелых идей зимнего сезона от лучших фэшн-дизайнеров страны. В изысканном Fashion Cafe снова собираться сливки украинской фешн-индустрии и настоящие ценители стиля, чтобы за чашечкой ароматного кофе оценить мастерство и креативный уровень друг друга. Заряжайтесь неповторимой атмосферой и наслаждайтесь изысканным вкусом L'OR – кофе, безупречной, как золото. Для посетителей будет работать оригинальная фотозоне. А также для всех – дегустация капсул от L'OR и возможность попробовать зерновой кофе, чтобы в дальнейшем вы смогли воссоздать дух прекрасных мгновений и снова почувствовать изысканный вкус фэшн.

Freedom Finance Ukraine - партнер BE SUSTAINABLE! space

Freedom Finance Ukraine – надежный партнер и эксперт в сфере инвестирования. Компания входит в состав холдинга FREEDOM HOLDING CORP (США), брокеры которого предоставляют клиентам доступ к мировым фондовым рынкам. Акции холдинга листинговани на бирже NASDAQ в США.

Mushlya Café – ресторан-партнер Ukrainian Fashion Week – сеть демократичных заведений от Дмитрия Борисова, где подают свежие морепродукты по очень доступным ценам. В этом году именно этот формат отвечает за фуд-корт на события, поэтому все гости Недели моды смогут заказать себе устрицы и улитки-булотов, выбрать тартар, боул или любимые роллы, а также вино и коктейли.

Johnnie Walker – партнер мероприятия, шотландский виски №1 в мире! Johnnie Walker – это 200 лет преданности традициям производства шотландского виски высочайшего качества. Под этим легендарным брендом объединены уникальное семейство купажей, каждый из которых отличается своим неповторимым характером и букетом. Слоган Johnnie Walker признают и используют как призыв к прогрессу, как поддержку при неудачах, как радостный проявление оптимизма и лучший совет из всех, которые вы когда-либо слышали. KEEP WALKING – НИКОГДА не останавливайся!

HEALTH & FOOD Kyiv – партнер Ukrainian Fashion Week со сбалансированного питания. Команда Health and Food и в этом сезоне берет на себя все заботы о своевременном и полноценном питании международных гостей и участников UFW, масштабной fashion-события в Восточной и Центральной Европе.

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