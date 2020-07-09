Atlas Weekend подарит новый формат

Организаторы Atlas Weekend и Parimatch дарят все фестивальникам долгожданную встречу с любимыми артистами. Нон-стоп музыка, невероятная атмосфера праздника и сумасшедший драйв. Это именно то лето, которые мы так ждали.

А в завершении Atlas Weekend Days приглашает всех присоединиться к вечеринке, где кроме выступлений топ-артистов ожидаются прямые включения в самых неожиданных форматах, спецпроекты от партнеров и множество активностей и крутых подарков.

12 июля Atlas Weekend запускается диванное шоу "Atlas Memories". Это ивент для друзей, которые появились у фестиваля за 5 лет существования. Всех гостей ждут концертные блоки по 15 минут, а еще организаторы приготовили интерактив с публикой и розыгрыш призов.

Можно будет поностальгировать о прошедших фестивалях, послушать интересные истории произошедшие на Atlas Weekend и узнать о будущих ивентах, которые обязательно пройдут после карантина.

Гостями студии станут такие личности как Мурафа, Анатолий Анатолич, Jerry Heil, Masha Timoshenko, DJ Sender и создатель фестиваля Дмитрий Сидоренко.

Конечно же, не обойдется и без выступлений музыкантов, которые всегда поддерживали Atlas Weekend. В гости придут Бумбокс, YUKO и много других. Не пропусти трансляцию – https://youtu.be/MSmlDVH1RNU