"Антитіла" устроили невероятное шоу во Львове: яркие фото

В субботу, 25 мая популярная украинская группа "Антитіла" представила концертное шоу "Hello", собрав на стадионе "Арена Львов" около двадцати тысяч сторонников. Это был первый концерт стадионного тура в поддержку нового альбома "Hello".

Подготовка к стадионного тура продолжалась почти два года, ведь после финального концерта предыдущего тура "Сонце" музыканты сразу начали планировать, а затем и активно воплощать в жизнь идею стадионного тура. Теперь можно уверенно сказать, что им удалось удивить своих поклонников.

Концертное шоу "Hello", режиссерами, которого выступили "Антитіла" и Анна Обоянская - это новый формат концертов "Антитіл" , уже поразил львовян масштабам сценической конструкции, размерами экранов, количеством светового оборудования. Неизменными остались песни, качественный живой звук, энергетика музыкантов, а также откровенные слова фронтмена Тараса Тополи со сцены.

Фанаты группы "Антитіла" получили качественное live-show с визуальными и графическими эффектами, полностью погружали в атмосферу песен, кроме того музыканты провели визуальный тур 10-летней историей группы. Благодаря техническому партнеру тура, компании PR Music, "Антитіла" первые в Украине презентовали на концерте современное звуковое и световое оборудование, которое занимает лидирующие позиции в мире в своем сегменте.

Концертную программу вечера открыли специальные музыкальные гости - известный рок группа из Польши CHEMIA и талантливый украинский артист MELOVIN.

Программа группы "Антитіла" продолжалась около двух с половиной часов. Музыканты презентовали новый альбом "Hello". Кроме уже известных хитов "TDME", "Верила", "Лови момент", "LEGO", группа исполнила и другие песни с новой пластинки, а также сыграл хиты из предыдущих альбомов.

"Историческое для нас событие. Это табуны муравьев по телу от стадионного хора, когда вместе с тобой и часто вместо тебя люди поют песни. Это невероятное осознание того, что для этих десятков тысяч людей наша музыка имеет значение и занимает важное место в жизни. Я видел очень много семей с малышами на трибунах, я видел детей и подростков которые пели слова всех песен. А еще, половину концерта и фан-зона и трибуны безумно танцевали и прыгали. Иногда я даже переживал за безопасность.

Нюанс еще и в том, что сам концерт на "Арена Львов" был под угрозой срыва, мы об этом не говорили, но кое-кто считал что спорт и футбольный матч на новом газоне стадиона важнее музыки. Но, к счастью, все удалось решить и мы смогли отстоять концерт, хотя и пошли на ограничение по половине стадиона, минимизировав угрозы для газона и предстоящего матча сборной Украины.

В результате все произошло, и мы еще раз убедились, что для тысяч людей "Антитіла" - более чем музыка"- поделился впечатлениями Тарас Тополя.

Напомним, стадионный тур в поддержку альбома "Hello" состоится в пяти городах Украины. Почувствовать атмосферу концертного шоу "Hello" совсем скоро смогут зрители других городов 7 июня в Харькове, 15 июня в Полтаве, в День Независимости в Одессе и 17 ноября в столице.

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